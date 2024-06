Los iconos LGTBIQ+ en la música española para la generación Z

Sin ser su responsabilidad, las figuras LGTBIQ+ del panorama musical tienen el poder de visibilizar realidades antes oprimidas (y que aún lo están en una gran parte del mundo). Ser referente y expresar con libertad quién eres ayuda a normalizar las experiencias queer entre las generaciones más jóvenes, eliminando prejuicios y miedos internos.

La música, como arte y transformador social, juega un papel protagonista a la hora de representar la diversidad y servir de guía y refugio para el colectivo. Y España cuenta con grandes artistas que viven su identidad con naturalidad. Por eso, con motivo del Mes del Orgullo, en Europa FM queremos reconocer varios perfiles cuya música sirve de inspiración e influencia a la generación Z.

Putochinomaricón

Chenta Tsai, más conocide como Putochinomaricón, da forma a su discografía desde la no-normatividad y desde la reformulación de los insultos que le han perseguido durante su vida. Como artista multidisciplinar, apuesta por sonidos pop alternativos influidos por su formación como violinista en el conservatorio.

"Las personas no hegemónicas tratamos de demostrar nuestra validez, pero, a decir verdad, me parece cansado y problemático. ¿Cuántos hombres lo hacen?", se preguntaba en su entrevista con Vogue España. "A la hora de forjar y construir mi carrera todavía me pasa que a veces no sé distinguir si es el síndrome del impostor o es simplemente la falta de representación", decía en otra entrevista para elDiario.es.

Cariño

Cariño es un grupo de música pop formado por tres mujeres: Paola Rivero, Alicia Ros y María Talaverano. Ellas se han convertido en la banda sonora de la generación Z por hablar de sus problemas personales y románticos desde la naturalidad y la cercanía con su público.

Uno de sus himnos más conocidos es Bisexual, una canción que no crearon desde la reivindicación, sino desde la experiencia personal de Talaverano, quien se consideraba lesbiana hasta que le gustó un chico. "La bisexualidad es la orientación que menos en cuenta se tiene, parece que te tienes que posicionar por uno u otro", denunciaba en una entrevista para elDiario.es.

Samantha Hudson

Desde el rechazo a las etiquetas y los límites, Samantha Hudson se ha convertido en el icono por excelencia de la generación queer más joven del país. De hecho, cuenta con su propia película documental donde reflexiona sobre su primera canción, Maricón, un trabajo de clase que la llevó a ser excomulgada por el Obispo de Mallorca.

En gran parte, su fama se debe a la ausencia total de pelos en su lengua. Por ejemplo, en su entrevista con Cuerpos especiales decía que "en un mundo donde existe Samantha Hudson, Quevedo está en el extremo opuesto. Yo soy la más transformista y él el más cis", comentaba. "A mí lo que me gusta es divertirme", resume.

Rodrigo Cuevas

Rodrigo Cuevas lo es todo: cantante, compositor, acordeonista, percusionista, DJ, presentador de televisión, activista... Pero, sobre todo, es un artista folcrórico asturiano que incorpora la "pluma" como una seña de identidad de su música.

En una entrevista con La 2, Cuevas comparaba la libertad con la airfyer (freidora de aire). "La tienes ahí en casa, pero no la usas para nada y, de repente, cuando te acuerdas, ya no funciona. Hay que estar todo el rato engrasándola", dijo destacando la importancia de no dar por sentado ningún derecho ya conquistado.

Jedet

Carmen Jedet, o solo Jedet, es una actriz española que interpretó al personaje de La Veneno en la serie original de Los Javis. Pero no solo eso: también es artista y cantante. De hecho, su última canción es una colaboración con la rapera puertorriqueña Villano Antillano.

Según Jedet, las mujeres trans "somos la última mierda de la sociedad; vamos a luchar por todo lo que nos queda todavía", decía en una entrevista. Es, sin duda, una de las figuras públicas queer más conocidas entre la generación Z en España.

Natalia Lacunza

La artista navarra dio el salto a la fama por Operación Triunfo 2018 y, a día de hoy, es el icono lésbico por excelencia del panorama pop gracias a canciones como Cuestión de suerte o No me querías tanto.

"Soy lo que soy y a veces eso da titulares, pero me encantaría que en algún momento mi sexualidad no fuera algo remarcable, sino algo natural a ojos de la gente. Igualmente, hablar de temas que me incumben es importante y me gusta hacerlo; siento que la gente lo aprecia y si puedo ayudarles de cualquier manera con mis palabras, bienvenido sea", confesaba en Cosmopolitan.

Agoney

Desde su paso por Operación Triunfo 2017, el canario siempre ha abanderado "el amor, la libertad y la visibilidad", tal y como reza el lema que pronunciaba con Raoul en los conciertos de la gira del programa. Para cientos de jóvenes del colectivo, estas palabras fueron el impulso para liberarse de las cadenas sociales que les encerraban.

Agoney siempre se ha mostrado tal y como es. De hecho, en una entrevista con El País, confesó que no descubrió "que la homosexualidad se veía como el demonio y su destino era el infierno" hasta que fue monaguillo. Aun así, su discografía se ha construido desde la libertad, un concepto que incluso dio nombre a su primer álbum.

Bonus track: la nueva generación de OT, la más LGTBIQ+

Mención especial merece el cásting de la última edición de Operación Triunfo, que ha sido el más LGTBIQ+ desde el nacimiento del formato. A los seguidores del programa se les quedará grabado de por vida los cánticos de los concursantes al grito de "Go, lesbians, go", o esa vez que el triunfito Dave les preguntó quién era heterosexual y había más manos bajadas que levantadas.

Álvaro, Bea, Chiara, Juanjo, Martin, Paul, Ruslana, Salma, Violeta... Con su falta de prejuicios y su libertad para mostrarse tal y como son, han abierto el camino a una generación entera para que viva su identidad y su orientación sexual sin miedo. Y ese camino cada vez será más fácil recorrerlo con referentes como ellos.