Amaia lanza una versión de la jota aragonesa 'Tan pequeñica y sincera'

A dos días de lanzar su primer y esperado disco de estudio, Amaia ha publicado la versión de la jota aragonesa 'Tan pequeñica y sincera', tema que interpretó para la banda sonora de la tercera temporada de 'Paquita Salas', serie dirigida por Javier Calvo Javier Ambrossi.

Levitando y despojada de cualquier cosa material. Así aparece Amaia en la portada del que será su primer disco, bautizado 'Pero no pasa nada', una frase muy recurrente en el vocabulario de la pamplonica y con la que parece querer restar importancia a la expectación que ha generado tras su salida de OT. Porque efectivamente 'no pasa nada' si este primer disco de Amaia no gusta al gran público. A Amaia todavía le quedan muchas cosas que vivir, contar y cantar. 'Pero no pasa nada' sale a la venta el próximo 20 de septiembre.