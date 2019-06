Amaia regala las delicadas versiones acústicas de 'El Relámpago' y 'Nadie Podría Hacerlo'

Sin pretensiones, sin autotune. Así es Amaia, la ganadora de Operación Triunfo que un año después no tiene miedo a decir que "preferiría no haber ido a Eurovisión". ¿Y por qué?, "Porque estábamos todo el tiempo dando entrevistas, y yo solo quería cantar". Unas declaraciones valientes, toda una declaración de intenciones. Amaia se quiere dedicar a la música, haya focos que la iluminen o no.

El próximo mes de septiembre la artista publica su primer álbum de estudio, del que ya hemos podido escuchar el single 'El Relámpago' y su Cara B, 'Nadie Podría Hacerlo'. De estos dos temas Amaia ha sacado a la venta un disco de vinilo y, además, ha publicado en Youtube la versión acústica a piano.'Un Nuevo Lugar' es, según ella "un aperitivo" que no sabe si se incluirá o no en el álbum. "Todavía tengo que decidirlo", aseguró.

Con un sencillo vestido azul, Amaia se desnuda frente al piano y entona las dos primeras piedras de su camino musical, una carrera que muchos esperaban meteórica pero que, tal y como Amaia ha reiterado, irá fluyendo sin necesidad de engancharse al tirón mediático. Porque el talento ni se crea ni se destruye, solo se transforma.