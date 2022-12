Amaia sorprende a sus fans y anuncia una versión de 'Yamaguchi' en japonés

Amaia tiene una conexión inexplicable con la ciudad japonesa de Yamaguchi y cada día lo demuestra más. Después de que el tema con este mismo nombre lo esté petando, la artista navarra ha sorprendido enormemente a sus fans y ha anunciado que lanzará una versión de esta canción, pero lo hará en japonés.

A través de un post en Instagram en el que se ve una imagen de la intérprete de Quiero que vengas en esta ciudad japonesa y con un texto escrito en esta lengua. Además, aparecen varias fotos en las que se ve el proceso de grabación del single. El tema llega el 3 de enero.

Sus fans no han sido los únicos que han reaccionado a esta noticia, ya que artistas de la talla de María Escarmiento, C. Tangana, Rozalén o Zahara Pop entre otros.

La conexión de Amaia con Yamaguchi

En esta canción, Amaia se refiere a un parque en Navarra con el nombre de Yamaguchi, ya que en este hay un jardín de estilo japonés. "Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar/ En el parque Yamaguchi yo me debí quedar/ Me pregunto si en Japón una niña llorará como yo he llorado amores en las fiestas de San Juan", dice uno de los versos del tema.

El ayuntamiento de esta ciudad japonesa tuvo un gesto con Amaia y le puso una placa en la plaza Espacio Pamplona. Incluye un mensaje escrito a mano por ella y un código QR en el que se accede a un saludo suyo en japonés.

Con esto, Amaia empieza el año a lo grande, así que habrá que esperar unos pocos días para ver cómo suena esta nueva versión de su canción.