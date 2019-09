Una de las entregas de premios musicales más importantes a nivel mundial, los American Music Awards (AMAs) , tuvieron lugar en el teatro Nokia de Los Ángeles. Justin Bieber, que se hizo con tres de los galardones; Taylor Swift, premiada como la mejor artista country o Carly Rae Jepsen , quien desbancó a One Direction, fueron algunos de los protagonistas de una noche en los que el arte, el glamour y la diversión estuvieron presentes durante toda la noche.

Con motivo del 40 aniversario de los American Music Awards, las caras más aclamadas del mundo de la música se dieron cita en el Teatro Nokia de Los Ángeles. Entre los asistentes, destacó la presencia de Justin Bieber quien, acompañado de su madre, se hizo con tres de los galardones a los que optaba.

También, una espectacular Taylor Swift, galardonada como la mejor artista country; Carly Rae Jepsen, como mejor nueva artista, quitándole el premio a One Direction; Usher, como mejor artista masculino; Nicki Minaj, que se hizo con el AMA a la mejor artista en la categoría de Rap; o David Guetta y su gran año como el DJ del momento.

Todos ellos consiguieron eclipsar con sus galardones bajo el brazo a Christina Aguilera, Kesha, P!ink, Chris Brown, Will.i.am, o Kelly Rowland, pero eso no les impidió tener también su 'huequito' en una noche en la que la música fue, sin duda, la gran protagonista.

PREMIADOS:

Artista del Año: Justin Bieber

Artista Revelación: Carly Rae Jepsen

Mejor Artista Pop/Rock Masculino: Justin Bieber

Mejor Artista Pop/Rock Femenina: Katy Perry

Mejor Banda Pop/Rock: Maroon 5

Mejor Álbum Pop/Rock: Believe / Justin Bieber

Mejor Artista Country Masculino: Luke Bryan

Mejor Artista Country Femenina: Taylor Swift

Mejor Banda Country: Lady Antebellum

Mejor Álbum Country: Blown Away / Carrie Underwood

Mejor Artista Rap/Hip-Hop: Nicki Minaj

Mejor Álbum Rap/Hip-Hop: Pink Friday: Roman Reloaded / Nicki Minaj

Mejor Artista Soul/R&B masculino: Usher

Mejor Artista Soul/R&B femenina: Beyoncé

Mejor Álbum Soul/R&B: Talk That Talk / Rihanna

Mejor Artista Rock Alternativo: Linkin Park

Mejor Artista Adulto Contemporáneo: Adele

Mejor Artista Latino: Shakira

Mejor Artista Contemporáneo Inspiracional: tobyMac

Mejor Artista Dance/Electrónico: David Guetta

ACTUACIONES:

Usher - Medley

Carly Rae Jepsen - This Kiss / Call Me Maybe

The Wanted - I found you

Kelly Clarkson - Medley

Kesha - Die young

Taylor Swift - I knew you were trouble

Justin Bieber y Nicki Minaj - Medley

Nicki Minaj - Freedom



Christina Aguilera - Lotus / Army of me

Pitbull - Don't stop the party / Feel this moment (con Christina Aguilera)

Pink - Try

No Doubt - Looking hot

Linkin Park - Burn it down

Carrie Underwood - Two Black Cadillacs

PSY - Gangnam Style

Swizz Beatz, Chris Brown y Ludacris - Everyday Birthday