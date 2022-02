Ana Mena, Miss Caffeina, DVICIO, Nil Moliner… 43 éxitos para terminar febrero por todo lo alto

El mes más corto del año está llegando a su fin. Pero el hecho de que febrero tenga menos días no significa que vayas a poder disfrutar de una dosis musical menor. Arrancamos el mes con la mejor variedad musical, y lo vamos a terminar con una propuesta que superará todas tus expectativas. Por segunda semana consecutiva, Ed Sheeran con Bad Habits, Blinding Lights de The Weeknd, y Rasputin de Majestic y Boney M, ocupan los primeros puestos del pódium en la selección.

¿La cuarta posición? Para Dani Fernández y Clima Tropical, que, si bien agotó todas las entradas en el último showcase que realizó de la mano de Europa FM, no va mal encaminado de cara a sus próximos conciertos, donde presentará su recién lanzado tercer álbum de estudio Entre las dudas y el azar. Además, su tema Dile a los demás también se encuentra entre las primeras posiciones de la propuesta, concretamente, ocupando el décimo lugar.

Junto a canciones como Don´t Go Yet, Porfa no te vayas, Millones, Música ligera, o Vivir así es morir de amor, se suman a la propuesta dos canciones que entran por la puerta grande. ¿La primera? La recién estrenada Te pienso a cada hora, de DVICIO. ¿La segunda? That’s What I Want, de Lil Nas X.

¡Pero contamos con más novedades! Fangoria con Mi Burbuja Vital, Raffaella de Varry Brava, y 10 Minutos de Miki Núñez. Tampoco puedes pederte a Miss Caffeina, que se merecen un Fuerte aplauso por su nuevo álbum El Año del Tigre. El cuarteto madrileño ya ha hecho las maletas y tiene todo listo para empezar su gira de presentación de la mano de Europa FM. ¿Sus primeros destinos? Barcelona, el próximo 12 de marzo, y Madrid el 23 de abril.

¿Preparado para darle un empujón musical a la recta final del mes? ¡Dale a play!