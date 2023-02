Ana Mena publica un adelanto del vídeo de 'Me he pillao x ti', su canción con Natalia Lacunza

Ana Mena publica un adelanto del vídeo de 'Me he pillao x ti' // SMG

Ana Mena continúa alimentando la expectación por el lanzamiento de Me he pillao x ti , su colaboración con Natalia Lacunza que coincidirá con el lanzamiento de su nuevo álbum Bellodrama . Ahora, la malagueña ha adelantado un fragmento del videoclip.

Ana Mena está a punto de lanzar Bellodrama, su nuevo álbum que verá la luz el próximo 24 de febrero. Coincidiendo con este lanzamiento, la artista malagueña anunció una colaboración muy especial: Me he pillao x ti junto a Natalia Lacunza.

A dos días de su publicación, Ana Mena ha regalado a sus seguidores un pequeño adelanto de lo que será el videoclip de Me he pillao x ti. Un fragmento en el que aparece ella sola, sobre un fondo a oscuras y con un conjunto repleto de brillantes.

"Ayer en mi habitación mi cabeza me pregunta por ti.Yo no sé si es así", canta la artista en este nuevo avance.

Días atrás, cuando dio la noticia de esta colaboración, ya pudimos escuchar otros versos del tema: "Todavía ningún beso de ti / Estoy dentro ya no puedo salir / Y lo que habito no te puedo decir / Es que me he pillao' por ti".

Sonaban en el estudio de grabación, donde Ana le enseñaba por primera vez la canción a Lacunza. "¡Qué melodía más increíble!", exclamaba Natalia al escuchar las primeras estrofas: "Todavía ningún beso de ti / Estoy dentro ya no puedo salir / Y lo que habito no te puedo decir / Es que me he pillao' por ti".

"Te lo juro, es un temazo, que visión", continuaba halagándole Lacunza, a lo que Mena le devolvía el elogio dejando claro que la admiración es mutua: "Es que llevo tiempo escuchando tu disco un montón de tiempo. Que me encanta, no sé que canción me gusta más".

El significado de la letra de 'Me he pillao x ti'

Hasta que llegue el momento del lanzamiento, Ana Mena va dando algunos detalles sobre esta nueva canción. Ahora, ha explicado de qué trata la letra.

"Me he pillao x ti es la canción queporque somos unxs romanticxs y nos encanta serlo", ha escrito en Twitter.