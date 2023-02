El significado de 'Me he pillao x ti', la canción de Ana Mena y Natalia Lacunza

Ana Mena y Natalia Lacunza han anunciado el lanzamiento de Me he pillao x ti, su nueva colaboración que lanzarán el próximo 24 de febrero.

Ana Mena y Natalia Lacunza dieron un gran notición a sus seguidores el pasado 19 de febrero anunciando Me he pillao x ti, su primera colaboración que verá la luz el próximo 24 de febrero.

En el vídeo que compartió la malagueña, se veían a las dos artistas en el estudio mientras le enseñaba el tema a la de Navarra, que quedaba maravillada con la composición: "¡Qué melodía más increíble!", exclama Natalia cuando Ana le muestra la canción en el estudio. "Es que es una canción que, empezamos la gira en abril, pero está escrita desde octubre del año pasado", le reconoce Ana Mena.

El significado de la letra de 'Me he pillao x ti'

Hasta que llegue el momento del lanzamiento, Ana Mena va dando algunos detalles sobre esta nueva canción. Ahora, ha explicado de qué trata la letra.

"Me he pillao x ti es la canción queporque somos unxs romanticxs y nos encanta serlo", ha escrito en Twitter.

Parte de la letra de 'Me he pillao x ti'

En el vídeo que compartió Ana Mena junto a Natalia en el estudio, podía escucharse parte de la letra de esta nueva canción: "Todavía ningún beso de ti / Estoy dentro ya no puedo salir / Y lo que habito no te puedo decir / Es que me he pillao' por ti"