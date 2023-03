Ana Mena: por qué se fue a Italia, cómo quedó en San Remo, su novio y su relación con Abraham Mateo

El motivo por el que Ana Mena probó suerte en Italia en lugar de España: "Me reventó" // Getty Images

Ana Mena ha llegado para quedarse. Después de unos complicados años de carrera artística, la malagueña se ha convertido en toda una estrella en España. Ahora, estrena su último disco, Bellodrama, un álbum que "nace de la dulzura del desamor".

Por qué Ana Mena se fue a Italia

Aunque más allá de una exitosa situación actual, lo cierto es que sus inicios fueron duros y la artista se vio obligada a irse a Italia para poder triunfar. En una charla con Jesús Calleja, la intérprete de Un Clásico explicó el motivo por el que había tomado esta decisión.

"Mis canciones no funcionaban, a los conciertos que hacía tenía que ponerle dinero. En plan, que no tenía el foco puesto. Llegó un fenómeno a España (OT'17) que me reventó. Salieron muchos artistas jóvenes y era difícil tener tu hueco cuando llega ese tsunami. Tuve que sobrevivir a eso", se sinceraba la artista con el presentador.

Además de flamenco se ha escuchado mucha música italiana, ese fue uno de los motivos por los que eligió el país de la pasta: "Entonces dijimos que por qué no intentábamos probar suerte allí. Todo esto sin tener ni puñetera ideal del idioma. Y de repente, surge la idea de hacer una colaboración con una artista. De estas cosas que haces y dices 'pues a ver por dónde suena la flauta".

La artista se armó de valor y se lanzó de cabeza a una piscina que no sabía si estaba llena o vacía, y el traductor Google fue su mayor guía. Al principio la canción no tuvo ningún tipo de repercusión, ni en emisoras ni en plataformas digitales, hasta que, de la noche a la mañana, se convirtió en un éxito.

"Un mes después de sacarla se mete en el top 100, después en el top 50, y empieza a escalar hasta llegar al número 1. Y yo aquí", recordaba la artista sobre D'Estate non vale (2018), su primera canción con Fred de Palma.

Cuando parecía que todo comenzaba a despegar llegó la pandemia, y la intérprete pensó muchas veces en tirar la toalla, pero su colaboración con el artista italiano Rocco Hunt en verano de 2020 lo cambió todo. "Entonces, empezamos a trabajar en un tema que se llama A un paso de la luna que se hace número 1 durante ocho semanas. Lo más bonito es que por fin empezaba a ver la luz en mi país", confesaba emocionada la cantante.

Su participación en el San Remo 2022

Tal fue la conexión de Ana Mena con Italia que llegó a participar en San Remo 2022, el certamen que elige al representante de dicho país para Eurovisión. Lo hizo con el tema Duocentomila Ore. A pesar del cariño y el espectáculo que dio, quedó la penúltima y no ganó el billete a Turín.

Su participación en San Remo la convirtió en historia del mítico festival italiano. La cantante se coronó en Italia con un temazo que se suma a los éxitos que ya consiguió de la mano de Rocco Hunt o Fred De Palma.

Cuando ha pasado más de un año desde este concurso, la artista dio recientemente una entrevista para Hoy Magazine y explicó lo que había supuesto para ella estar en el San Remo: "No me importó el resultado sinceramente. Uno siempre quiere estar arriba en el ranking pero mi pretensión nunca fue ir a Eurovisión, era sacar una canción en italiano como Ana Mena solista".

Además, recalcó que ahora mismo no se ve representando a ningún país en Eurovisión: "Es una responsabilidad gigante y mi propósito ahora es seguir haciendo música y sacando singles. Ahora no quiero paralizar eso

Su relación con Abraham Mateo

Ana Mena y Abraham Mateo son amigos desde que eran niños. Durante los años, siempre han mostrado su admiración el uno por el otro y cuando decidieron unir sus talentos en Quiero decirte, se convirtió en nuevo éxito para sus carreras.

Los dos artistas andaluces empezaron su carrera siendo niños en la televisión autonómica. Eran artistas de Menuda Noche, el programa para pequeños artistas de Canal Sur.

"Dábamos clases de canto en San Roque cuando tenía 11 años. Íbamos todos los sábados a una academia donde se daban clases de canto grupales de unas 30 personas y luego nos íbamos a comer. Todos los sábados", contó la malagueña durante su entrevista con Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales.

Hace pocas semanas, los artistas coincidieron en una entrega de premios y acudieron juntos a la fiesta posterior. Uno de los asistentes reveló al programa Socialité que no se separaron en toda la noche y que en un momento dado se apartaron en una esquina y empezaron a besarse a la vista de todos.

Ana Mena y Abraham Mateo // Gtres

Poco después de que saliese a la luz este supuesto romance, Ana y Abraham acudieron a otro evento donde la prensa no dudó en preguntarles por estos rumores.

La revista Semana pudo acceder a hablar con Ana Mena, que se mostró amable pero tajante en su respuesta: "Es mentira, es como mi hermano, basta en serio. Es que no tiene sentido".

Quién es el novio de Ana Mena

Más allá de los rumores de romance con Abraham Mateo, también se ha dicho que estaba saliendo con Omar Montes o con el exjugador del Real Madrid Brahim Díaz. En el programa de Jesús Calleja, ella negó todo esto y contó que eran simples amistades y no había nada más.

Él le preguntó directamente por su actual situación sentimental y ella dijo que estaba soltera, aunque "cuando tenga que llegar, llegará". Más allá de rumores, Ana ha dejado claro que no tiene una relación desde que era pequeña.

"Ahora, de todas formas, no tengo pareja. Me encuentro bien sola. Cuando tenga que llegar, llegará y yo estaré receptiva", revelando incluso que actualmente tiene "pocas noches locas", y en caso de tenerlas no lo contaría porque prefiere llevar su vida amorosa en privado.