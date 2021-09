Ana Mena: "Tengo muchas ganas de hacer algo en francés"

Ana Mena no solo se ha convertido en la artista más escuchada en España en streaming en 2021, sino que su temazo Se Iluminaba junto a Fred de Palma se ha convertido en la canción más escuchada en streaming en Italia en toda su historia.

"No me lo puedo creer. Es algo por lo que hemos luchado siempre. He trabajado toda mi vida, porque tengo 24 años pero empecé con 8 o 9. Me he recorrido todos los concursos de televisión, era mi manera de jugar", explica.

Sobre su éxito con Fred de Palma, asegura que ninguno de los dos se imaginaba lo que iba a pasar: "A mi no me conocía nadie y él también era un artista que estaba empezando a desarrollarse. Era una canción que en principio no tenía radio, no tenía playlist... Y se fue haciendo viral gracias al boca a boca de la gente hasta llegar al número uno".

A la conquista de Francia

Actualmente se encuentra componiendo nueva música en el estudio, tanto en italiano como en español. Pero viendo el éxito que ha tenido con sus colaboraciones con artistas italianos, queremos saber si tiene otro país en mente: "La verdad es que tengo muchas ganas de hacer algo en francés. Ahora acabo de ser disco de oro con un A un paso de la luna en Francia, en español curiosamente. Y tenemos muchas ganas de hacer algo en francés".

Su amistad con Abraham Mateo

Cambiando de tema, Iggy Rubín le ha preguntado por Abraham Mateo, el invitado de Cuerpos Especiales le próximo lunes y con quién Ana Mena guarda una buena amistad desde la infancia.

"Hacíamos clases de canto en San Roque. Cuando teníamos 11 años íbamos todos los sábados a clases de canto grupales de unas 30 personas, toda la mañana, y luego nos íbamos todos a comer", explica.