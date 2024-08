Emilia y Tiago PZK cantan por primera vez en directo 'Alegría', su funk brasileño con Anitta

Alegría es la ardiente colaboración que han estrenado este verano Anitta, Emilia y Tiago PZX, y esta fusión explosiva entre Argentina y Brasil no ha tardado en sonar por todos lados.

El tema de funk brasileño no tardó en hacerse viral también por su videoclip, donde la cantante de No se vedeleitó con una coreografía que no tardó la gente en convertirla en challenge.

Pocos días después de su estreno, Emilia la ha hecho completamente suya y la ha cantado y bailado en directo junto a Tiago PZK en su concierto en Monterrey, México.

La cantante ha hecho así su famoso 'cuadradinho', un movimiento especialmente ovacionado por su público que ha marcado la seña de identidad de Alegría.

Nuevas canciones

Emilia está en el mejor momento de su carrera musical, y así lo sigue demostrando con su .Mp3 tour. Además, su pasión por España ha venido acompañada de una esperada colaboración.

Y es que la artista argentina se ha vuelto a unir a Ana Mena, y juntas están promocionando:(, el que será su próximo tema, que llegará el 30 de agosto.