Anitta comparte un adelanto de 'Choka Choka', su colaboración con Shakira

"Cuerpo con Cuerpo | Boca con Boca | Choka Choka", dice la letra del primer adelanto de Choka Choka, la colaboración de Anitta y Shakira incluida en el disco EQUILIBRIVM de la brasileña, que estrena el próximo 16 de abril.

La intérprete de Río de Janeiro ha compartido en sus redes el primer teaser del tema que nos adelanta el ritmo de la canción y lo que parece el estribillo del tema.

El videoclip de ritmo frenético muestra principalmente a Anitta, que luce diferentes looks e incluso diferentes cortes de pelo. En un momento también se intuye a Shakira aunque la voz de la colombiana no asoma en ningún momento. Tampoco la de Anitta. Quien canta en este adelanto es la compositora y cantaora colombiana La Guru.

La artista brasileña ha preferido dejar las partes de ambas para el lanzamiento de la canción, que llega el jueves 9 de abril y que en España podremos escuchar la madrugada del viernes 10. La expectación de cara al lanzamiento no deja de crecer.

Las imágenes de Shakira en el videoclip llegan de los fans de ambas artistas que han compartido fotos del rodaje del videoclip, que dicen se habría grabado entre Brasil y Miami.

Los fans también tienen teorías sobre este trabajo inspiradas en la imagen de la portada. Shakira encarna el sol/la luz en Choka Choka y Anitta, la noche.

"Una parte de Shakira en el videoclip de Choka Choka será de día, y la de Anitta de noche. Ellas van a representar una leyenda de los indígenas de América Latina sobre el Sol y la Luna. El Sol y la Luna son amantes que fueron separados y viven buscándose, pero nunca consiguen encontrarse porque uno aparece de día y el otro por la noche", señala la usuaria de X @anittagolden. "La historia simboliza un amor eterno, pero imposible de vivir juntos".