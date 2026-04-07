Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Fernando Romay, Silvia Marty, Mónica Martínez y David DeMaría

Pasapalabra vuelve con nuevos invitados para amenizar los tres próximos días del programa de las tardes de Antena 3. Fernando Romay, Silvia Marty, Mónica Martínez y David DeMaría se unen a Roberto Leal para acompañar a los concursantes en su periplo para hacerse con el gran bote.

Fernando Romay

Fernando Romay en un evento | Gtres

Fernando Romay (66 años) es un reconocido exjugador de baloncesto español que ha jugado con el Real Madrid, el C.B. Tempus, el OAR Ferrol y el CB Zaragoza.

En 1984, ganó una medalla de plata con la selección española en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y participó también en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, en tres Mundobasket y en cuatro Eurobasket.

Además fue simultaneamente jugador de fútbol americanao en el Panteras de Madrd, convirtiendose en 1996 en el primer deportista español de élite capaz de alcanzar dos títulos de Liga en dos disciplinas diferentes de equipo.

También, en 1993, presentó el programa Noche, Noche en Antena 3.

Silvia Marty

Silvia Marty en una permier | Getty Images

En el equipo contrario tenemos a la actriz Silvia Marty (45 años), quien saltó a la fama por su papel de Ingrid Muñoz en Un paso adelante. También ha participado en series como Niños robados, Machos Alfa y Amar en tiempos revueltos.

También ha participado en largometrajes como El hombre de arena o Amarás sobre todas las cosas.

David DeMaría

David DeMaría en una premier | Getty Images

A pesar de que inició su carrera dentro un grupo en su adolescencia, fue a los 19 años cuando David DeMaría (50 años) inicó su carrera en solitario como cantante, llegando a publicar 13 álbumes de estudio.

Sin embargo, donde encontró mayor éxito es como compositor, creando temas para cantantes como David Bustamante o Malú e icnlucso para musicales como Aladdin o Peter Pan, el musical, y para la serie juvenil Al salir de clase.

También ha interpretó el tema principal de Ocho apellidos vascosjunto con Leire Martínez y ha sido asesor en La Voz Senior España en 2020.

Mónica Martínez

Mónica Martínez en una premier | Gtres

Por último, tenemos a Mónica Martínez (50 años), quien tiene una amplia carrera como periodista y presentadora en programas como Hoy es tu Día y El Show de los Récords. Además, ha sido presentadora de la sección e deportes en Antena 3.

Paralelamente trabaja como coach o mentora de comunicadores y ha escrito los libros Método suéltale, con consejos para hablar en público y ante las cámaras con naturalidad; y El revés de la moda. La aventura de una modelo en Japón. Para este libro se inspiró en su experienca dentro de la profesión.