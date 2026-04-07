Shakira y Anitta anuncian 'Choka Choka', una canción que une el funk brasileño con los ritmos colombianos

Anitta ha decidido calentar el lanzamiento de su disco EQUILIBRIVM, que llega el 16 de abril, con un anuncio bomba. El disco incluye una colaboración sorpresa con Shakira.

La cantante brasileña publicó hace solo unos días el tracklist del álbum y ahora ha compartido la lista de artistas invitados entre los que se cuela la artista colombiana, con la que mantiene una estrecha amistad.

Las dos artistas se unen en Choka Choka, una canción que la intérprete de Soltera define como una locura y de la que hemos podido ver un miniadelanto a través de TikTok. Antes de que se supiese del dúo con Shakira, Anitta compartió un breve vídeo del rodaje del videoclip.

Choka Choka se presenta como un funk brasileño con sabor colombiano que podremos escuchar a partir del jueves 9 de abril, día del estreno oficial. Además, los fans de la colombiana están convencidos de que la canción sonará en directo en el concierto del 2 de mayo de Shakira en la playa de Copacabana con Anitta como artista invitada.

La amistad de Shakira y Anitta

La colaboración de Shakira y Anitta es algo que tenía que ocurrir tarde o temprano. Las dos artistas mantienen una estrecha amistad, como contó la brasileña en la revista ELLE en febrero de 2025.

"La quiero mucho. Estaba súper, súper feliz por ella. Creo que se lo merece todo", aseguró la cantante sobre la intérprete de Las Mujeres Ya No Lloran con la que compartió nominación en la categoría Mejor Álbum Pop Latino en los Premios Grammy 2025 y que un año antes la había invitado a participar en el videoclip de Soltera junto a Danna Paola, Lele Pons, Natti Natasha, Winnie Harlow y Karolina Kurkova.

En la entrevista, Anitta habló también de sus planes de pasar unos días juntas antes del inicio del tour mundial de Shakira, que arrancó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro. "Ella viene en los próximos días, así que vamos a pasar un tiempo juntas porque realmente la quiero como amiga", apuntó.

"Nos gusta cuidarnos, así que cuando estamos juntas hacemos tratamientos para la piel, para el alma, para el cuerpo", explicó. "Hacemos algunos tratamientos de bienestar solo para sentirnos bien. Soy una persona muy espiritual. Me gusta hacer meditaciones. Me gusta hacer yoga y cosas que me ayuden a mirar hacia dentro. Creo que eso es lo que hacemos cuando estamos juntas".