Anitta, LISA y Rema anuncian 'Goals', una de las canciones del Mundial de Fútbol 2026
El tema se une a otros como Dai Dai, de Shakira & Burna Boy o Por Ella de Belinda y Los Ángeles Azules que también formarán parte del disco del Mundial de Fútbol.
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Madonna, Shakira y BTS actuarán en el primer espectáculo de medio tiempo de un Mundial de fútbol
La FIFA ha decidido apostar por la música para el Mundial de Fútbol 2026. Ya lo dejó claro con el anuncio del primer espectáculo de medio tiempo de un Mundial de Fútbol, realizado por Madonna, Shakira y BTS, pero ha querido seguir demostrándolo con la elección de grandes artistas para las canciones del Mundial.
Y es que Dai Dai de Shakira no será el único himno del Mundial, sino que acompañará a otros como Lighter de Jelly Roll y Carín León o Por Ella, de Los Ángeles Azules y Belinda. Ahora, se ha anunciado además una nueva canción titulada Goals, la cual cantarán Anitta, LISA (de Blackpink) y Rema.
"Tres continentes. Un sonido. 🌍⚽️", ha compartido Anitta junto al adelanto del tema. De hecho, se tratará de una colaboración entre una cantante tailandesa, otra brasileña y otro nigeriano.
El tema estará disponible el jueves 21 y estará acompañado de un videoclip.
En el pequeño clip que ha sido publicado, únicamente hemos podido ver que una especie de club clandestino en el que se juega al fútbol, mientras escuchamos a LISA cantar.