Qué significa 'Dai Dai', un himno futbolero de Shakira y Burna Boi para el Mundial 2026
El fútbol y la música vuelven a mezclar sus caminos en Dai Dai, el himno oficial del Mundial 2026 de la FIFA, interpretado por Shakira y Burna Boi. Y la colombiana, una experta ya de poner su voz a esta competición deportiva, lanza una canción que aboga por la multiculturalidad y por abrazar todos juntos el deporte.
'Dai Dai', el himno a la multiculturalidad con el que Shakira y Burna Boy animarán el Mundial de fútbol
Shakira vuelve a unirse al mundo del fútbol en el Mundial de este 2026. Junto a Burna boi, la colombiana lanza Dai Dai, un tema con el mismo espíritu musical que Waka Waka, pero para animar en la competición de este año, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.
Se trata de un tema de lo más bailable y pegadizo, con un mensaje global, multicultural y que evoca a la emoción del momento. Y utiliza el fútbol como símbolo de todo ello.
El deporte se mimetiza con la superación, y así lo canta Shakira en versos como "Lo que una vez te rompió te hizo fuerte". Y qué mejor manera que hacerlo con un himno colectivo, no individual. De hecho, Dai Dai significa 'vamos' en italiano.
Los futbolistas a los que menciona
La canción menciona a varios futbolistas famosos, al igual que a selecciones de todas partes del mundo: Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi... Con el objetivo de dejar claro que el Mundial le pertenece a todo el mundo.
Letra de Dai Dai
[Intro: Shakira]
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
You knew from the day you were born
Supiste desde el día en que naciste
That here in this place you belong
Que aquí, en este lugar, perteneces
You been this brave all along
Has sido así de valiente todo este tiempo
What broke you once made you strong
Lo que una vez te rompió te hizo fuerte
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Come follow your desire
Ven y sigue tu deseo
Where there's a will, there's a way
Donde hay voluntad, hay un camino
You are the owner of that fire
Eres dueño de ese fuego
No one can take it away
Nadie puede quitártelo
Sweat and blood to write your story
Sudor y sangre para escribir tu historia
That is how you paved the way
Así fue como abriste el camino
You're about to reach the glory
Estás a punto de alcanzar la gloria
Only one step away
A solo un paso de distancia
All the highs and lows
Todos los altibajos
All the tears and the pain
Todas las lágrimas y el dolor
You been there through it all, been through it all
Has estado ahí en todo momento, has pasado por todo
Just do it again
Solo hazlo otra vez
Now you got to believe, I believe
Ahora tienes que creer, yo creo
'Cause you know what it takes
Porque sabes lo que hace falta
To be living my dream
Para vivir mi sueño
At the top of your game
En la cima de tu nivel
Feel it, got everything you needed
Siéntelo, tienes todo lo que necesitas
Now bring it like you mean it
Ahora hazlo como si realmente lo sintieras
Just like you mean it
Como si de verdad lo sintieras
Dale, no olvide' lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe'
Energy is contagious, you know
La energía es contagiosa, ya lo sabes
And it never fails no, no
Y nunca falla, no, no
No one's getting tired, I know
Nadie se está cansando, lo sé
'Cause you got that fire, ayo
Porque tienes ese fuego, ayo
Dream a little higher, let's go, let's go, let's go
Sueña un poco más alto, vamos, vamos, vamos
Ayo
Ayo
Ayo
Ayo
We've taken all that our hearts can hold
Hemos soportado todo lo que nuestros corazones podían aguantar
We can't hold on to the past no more
Ya no podemos aferrarnos al pasado
From the dirt and the tears, we make gold
Del barro y las lágrimas hacemos oro
We are more than flesh and bones
Somos más que carne y huesos
All the highs and lows
Todos los altibajos
All the tears and the pain
Todas las lágrimas y el dolor
You been there through it all, been through it all
Has estado ahí en todo momento, has pasado por todo
Just do it again
Solo hazlo otra vez
Now you got to believe
Ahora tienes que creer
'Cause you know what it takes
Porque sabes lo que hace falta
To be living my dream
Para vivir mi sueño
At the top of your game
En la cima de tu nivel
Feel it, got everything you needed
Siéntelo, tienes todo lo que necesitas
Now bring it like you mean it
Ahora hazlo como si realmente lo sintieras
Just like you mean it
Como si de verdad lo sintieras
Dale, no olvide' lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe'
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
US, England, Germany, France
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia
South Africa, España, México, Japan
Sudáfrica, España, México, Japón
Korea, Netherlands
Corea, Países Bajos
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Knew from the day you were born
Supiste desde el día en que naciste
Here in this place, you belong
Que aquí, en este lugar, perteneces
You've been this brave all along
Has sido así de valiente todo este tiempo
What broke you once made you strong
Lo que una vez te rompió te hizo fuerte
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos