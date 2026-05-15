Qué significa 'Dai Dai', un himno futbolero de Shakira y Burna Boi para el Mundial 2026

Shakira vuelve a unirse al mundo del fútbol en el Mundial de este 2026. Junto a Burna boi, la colombiana lanza Dai Dai, un tema con el mismo espíritu musical que Waka Waka, pero para animar en la competición de este año, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de un tema de lo más bailable y pegadizo, con un mensaje global, multicultural y que evoca a la emoción del momento. Y utiliza el fútbol como símbolo de todo ello.

El deporte se mimetiza con la superación, y así lo canta Shakira en versos como "Lo que una vez te rompió te hizo fuerte". Y qué mejor manera que hacerlo con un himno colectivo, no individual. De hecho, Dai Dai significa 'vamos' en italiano.

Los futbolistas a los que menciona

La canción menciona a varios futbolistas famosos, al igual que a selecciones de todas partes del mundo: Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi... Con el objetivo de dejar claro que el Mundial le pertenece a todo el mundo.

Letra de Dai Dai

[Intro: Shakira]

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

You knew from the day you were born

Supiste desde el día en que naciste

That here in this place you belong

Que aquí, en este lugar, perteneces

You been this brave all along

Has sido así de valiente todo este tiempo

What broke you once made you strong

Lo que una vez te rompió te hizo fuerte

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Come follow your desire

Ven y sigue tu deseo

Where there's a will, there's a way

Donde hay voluntad, hay un camino

You are the owner of that fire

Eres dueño de ese fuego

No one can take it away

Nadie puede quitártelo

Sweat and blood to write your story

Sudor y sangre para escribir tu historia

That is how you paved the way

Así fue como abriste el camino

You're about to reach the glory

Estás a punto de alcanzar la gloria

Only one step away

A solo un paso de distancia

All the highs and lows

Todos los altibajos

All the tears and the pain

Todas las lágrimas y el dolor

You been there through it all, been through it all

Has estado ahí en todo momento, has pasado por todo

Just do it again

Solo hazlo otra vez

Now you got to believe, I believe

Ahora tienes que creer, yo creo

'Cause you know what it takes

Porque sabes lo que hace falta

To be living my dream

Para vivir mi sueño

At the top of your game

En la cima de tu nivel

Feel it, got everything you needed

Siéntelo, tienes todo lo que necesitas

Now bring it like you mean it

Ahora hazlo como si realmente lo sintieras

Just like you mean it

Como si de verdad lo sintieras

Dale, no olvide' lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe'

Energy is contagious, you know

La energía es contagiosa, ya lo sabes

And it never fails no, no

Y nunca falla, no, no

No one's getting tired, I know

Nadie se está cansando, lo sé

'Cause you got that fire, ayo

Porque tienes ese fuego, ayo

Dream a little higher, let's go, let's go, let's go

Sueña un poco más alto, vamos, vamos, vamos

Ayo

Ayo

Ayo

Ayo

We've taken all that our hearts can hold

Hemos soportado todo lo que nuestros corazones podían aguantar

We can't hold on to the past no more

Ya no podemos aferrarnos al pasado

From the dirt and the tears, we make gold

Del barro y las lágrimas hacemos oro

We are more than flesh and bones

Somos más que carne y huesos

All the highs and lows

Todos los altibajos

All the tears and the pain

Todas las lágrimas y el dolor

You been there through it all, been through it all

Has estado ahí en todo momento, has pasado por todo

Just do it again

Solo hazlo otra vez

Now you got to believe

Ahora tienes que creer

'Cause you know what it takes

Porque sabes lo que hace falta

To be living my dream

Para vivir mi sueño

At the top of your game

En la cima de tu nivel

Feel it, got everything you needed

Siéntelo, tienes todo lo que necesitas

Now bring it like you mean it

Ahora hazlo como si realmente lo sintieras

Just like you mean it

Como si de verdad lo sintieras

Dale, no olvide' lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe'

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

US, England, Germany, France

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia

South Africa, España, México, Japan

Sudáfrica, España, México, Japón

Korea, Netherlands

Corea, Países Bajos

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Knew from the day you were born

Supiste desde el día en que naciste

Here in this place, you belong

Que aquí, en este lugar, perteneces

You've been this brave all along

Has sido así de valiente todo este tiempo

What broke you once made you strong

Lo que una vez te rompió te hizo fuerte

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos