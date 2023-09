Antonio Orozco: su madre, su amistad con Pablo López, la muerte de sus dos parejas y sus hijos

Mi héroe, Devuélveme la vida, Lo que tú quieras soy, Giran y van...

Antonio Orozco (50 años) es historia de la música española. Acumula más de millón y medio de discos vendidos, un disco de diamante, nueve discos de platino y numerosos de oro. El catalán llega un año más a La Voz junto a Malú, Luis Fonsi y Pablo López para buscar los talentos ocultos de nuestro país.

Sus orígenes humildes

Cuando era pequeño, Antonio Orozco vivía en una de las calles más caras de Barcelona, donde residían Shakira y Piqué. Sin embargo, su casa no era una de las mansiones del lugar, al contrario, vivía en una casita anexa a la mansión de una adinerada familia. Sus padres trabajaban en el servicio.

En el programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya, Antonio Orozco quiso destacar la admirable capacidad de trabajo de su madre. "No hay ni un solo día de su vida que no se haya levantado a las 7 de la mañana para ir a trabajar".

En esa época ya soñaba con ser cantante. Su padre, que era obrero, le compró su primera guitarra. “Era una Valeriano Bernal. Le costó 93.000 pesetas y la fuimos a buscar a la trastienda de una peluquería. Pero me la hizo pagar con tres meses de trabajo a su vera en una obra. Todavía la tengo conmigo. Es canela y se llama Rosario, como mi abuela”, contó en El País.

Aprendió a tocar por malagueñas, bulerías, soleás, tientos y tarantas, que luego se fueron con riffs rockeros y baladas hasta llegar a su música actual.

Antonio Orozco lamenta que su padre no pudo verlo triunfar. Murió con 43 años al caer de in andamio. El ahora cantante tenía en aquel momento 21 años y sus hermanos 16 y 10.

"Inmediatamente tuve que meterme a trabajar para ayudar a mi madre en casa".

Su primera canción se la dedicó a su padre. Tenía 13 años y la tituló Necesito libertad. Habla de una discusión recurrente que tenían en la familia, o más concretamente su padre y su madre. "Él estaba hasta los cojones de todo, me imagino. Y ella, pobre, se quejaba de sus ausencias".

Su madre, su gran tesoro

Tras la muerte de su padre, su madre -Carmen Ferrón- se convirtió en la persona principal de su vida. No solo le ha apoyado durante su carrera musical, sino que ella también se ha convertido en todo un icono en redes sociales y acumula más de 120.000 seguidores en Instagram.

Ahí sube videos muy graciosos junto a Antonio, cocinando, peleando y también disfrutando de su música.

Recientemente, a ella la operaron de la rodilla y él estuvo a su lado en todo momento. Sacó un rato para dedicarle unas bonitas palabras en su Instagram: "En el @hbellvitge hay miles de ángeles, GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS. (A @lacarmenferron la han operado de la rodilla, pero en na y menos está bailando con las marismas del Guadalquivir ) BUENOS DÍAS".

Su amistad con Pablo López

Antonio comparte desde hace varios años plató de La Voz junto a Pablo López, aunque su amistad va mucho más atrás. Siempre tienen buenas palabras el uno para el otro, incluso cuando no están delante. Pablo dedicó unas emotivas palabras a Antonio en la revista Pronto:

"La mayor virtud de Antonio es ser Antonio. Es un personaje y una persona irrepetible. No creo que alguien tenga un ADN parecido al suyo. No sé si las personas buscamos figuras paternalistas, pero en él veo a un amigo, un compañero, un hermano y un padre a la vez", dijo.

Y Orozco no se queda atrás a la hora de hablar de su amigo malagueño: "Pablo es una de las personas más hermosas que he conocido en mi vida. Y qué pena que la televisión no pueda traspasar hasta ese punto porque de verdad, es que es una persona… me da igual lo que haga, yo se lo aguanto", señaló.

Además ambos coinciden en una cosa: son el artista que más admira el otro, y con el que le gustaría tocar sobre un escenario (sueño que ya han cumplido en multitud de ocasiones), y lo disfrutan como dos niños pequeños.

Las dos mujeres que perdió

La vida sentimental de Antonio Orozco ha estado marcada por la tragedia. Una de sus primeras parejas conocidas, Marina Parrilla, falleció en 2011 a causa de un cáncer linfático. Este episodio conmocionó mucho al cantante y le dedicó un mensaje en sus redes.

"Marina Parrilla artista de artistas, me quedo contigo.. DESCANSA EN PAZ.. Siempre te tendré conmigo, SIEMPRE.. SIEMPRE...", reflexionó.

Unos años más tarde regresó con Susana Prat, una mujer con la que ya había estado saliendo antes de estar con Marina y con la que tuvo a su primer hijo. Poco después, volvieron a romper.

Desgraciadamente, la vida le dio un nuevo varapalo y ella murió en 2017 a causa de un cáncer de útero.

Sus dos hijos Jan y Antonella

Antonio Orozco es padre de dos hijos. Jan, el mayor, es fruto de su relación con Susana Prat. Nació en 2006 y ha heredado el talento de Orozco para la música. A su temprana edad tiene una carrera prometedora como pianista, aunque también toca la batería y la guitarra.

En junio de 2021, acompañó a su padre en el teclado cuando actuó en el Calafell Beach Festival. Además, son numerosas las veces que el joven ha mostrado su innegable talento a través de sus redes sociales. Lo suyo no es solo la música, también muestra sus habilidades para el dibujo. Desde 2014 estudia cine, y en 2019 participó en el rodaje del corto Valiente, para la Catalonia Films School.

Antonella es la pequeña del clan. Nació a finales de 2021 y Antonio Orozco la presentó al empezar 2022 a través de un largo mensaje en Instagram al que acompañó de una foto de la recién llegada. De lo que no habla es de la madre de su hija, cuya identidad continúa siendo todo un secreto.

Antonio Orozco es una de las voces más populares del país.