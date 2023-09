Conoce a Pablo López: su edad, sus problemas tras salir de 'Operación Triunfo' y su pareja

Cantante, compositor, coach de La Voz...Pablo Lópezacumula muchos méritos para ser considerado como uno de los artistas más todoterreno del país.

A sus 39 años, el malagueño ha pasado de cantar en el metro de Londres mientras trabajaba como camarero a llenar estadios.

Con 17 años, empezó a trabajar tocando en los hoteles de la Costa del Sol y poco después se mudó a Londres, donde era camarero y aprovechaba sus ratos libres los viernes para ir a cantar en el metro. En una entrevista con Las provincias, el andaluz explicó cómo era su vida en Reino Unido.

"Comíamos hamburguesas todos los días y el viernes ya no nos llegaba. Había que buscarse la vida", contó, señalando que sobre todo tocaba temas de Elton John o The Beatles. "Yo respeto la música igual que cuando cantaba en el metro", reflexionó.

De hecho, en 2019 dio una sorpresa a los pasajeros del metro de Madrid y se subió con su guitarra para cantar algunos de sus temas y recordar sus orígenes.

Su paso por Operación Triunfo

Pablo López participó en Operación Triunfo 2008 y quedó segundo, por detrás de Virginia Maestro. En ese momento tenía 24 años y ser más mayor que la mayoría de sus compañeros de programa le sirvió para darse cuenta rápidamente de los problemas de la fama.

Concedió una entrevista para Acoustic Home y explicó que comparaba su situación con la de un parque de atracciones: "La aventura fue maravillosa pero después, el día en el parque de atracciones se acaba y tienes que luchar por montar tu propia atracción".

"Yo me agradezco a mí mismo haber sido tan viejo, una vez más pudiendo haber hecho que el niño se desbocara. Disfruté, aprendí mucho, pero cuando salí no tuve ningún tipo de euforia y eso que se estaba haciendo una gira grande. Ibas al bar donde ibas antes y te querían invitar, iban a pagar la cuenta al restaurante y te decían: 'Está todo pagado'. Empecé a asustarme de la fama gratuita", reconoció.

De hecho, el punto de inflexión fue un concierto en septiembre de 2008 en la Plaza de Toros de Valencia. Ahí se dio cuenta de que no estaba cumpliendo su sueño porque no estaba cantando sus canciones, sino las de la gira de OT.

"Estoy tocando lo que he soñado toda mi vida con tocar y estoy tocando en la plaza de toros de Valencia pero no están cantando mis canciones. Si se apagara el equipo de música yo creo que la gente se quedaría igual", declaró.

Pablo confiesa su mayor miedo

En una entrevista con El País, a Pablo le preguntaron cuál es su mayor miedo, y no solo no tuvo pudor a la hora de contestar, sino que el cantante sacó sus propias conclusiones al respecto.

"Quizá el haber crecido sin padre hace que no esté cómodo cuando todo va bien. Si todo el local donde actúo está lleno, las canciones van bien… es cuando pienso: "Ahora voy a recibir una llamada diciendo que todo se ha ido al traste". Convivo mejor en situaciones complicadas. De hecho, ahora mismo todo va bien y estoy alerta esperando que algo pase", confesaba.

Y es que el padre de Pablo, que falleció en 2014, se fue de casa cuando este era tan solo un bebé. "Como yo era un bebé no era consciente de las consecuencias que podría tener en mi forma de ser. La niñez nos marca a todos de una forma u otra. Pero yo he tenido una infancia súper feliz y esa ausencia ha sido siempre mitigada con humor, como se hace siempre en mi familia. Mi padre nunca me causó ningún trauma, cuando estaba con él estaba siempre bien", relataba al mismo medio.

Aquí es donde se crea la contradicción, ya que el artista asegura que el hecho de crecer sin su padre en casa no le causó ningún trauma pero achaca sus miedos a la ausencia de su padre.

Sus relaciones conocidas

El corazón de Pablo López es un pozo de secretos y no se sabe mucho de las relaciones que ha mantenido. Su romance más largo fue con Laura Devesa, con la que estuvo saliendo durante 10 años -con una pausa de dos años de por medio- entre 2005 y 2017.

Ya estaban juntos cuando el malagueño entró en OT y ella estuvo a su lado tras su crisis postconcurso. Fue ganando fama y cada vez tenía más trabajo, motivo por el que finalmente rompieron. "Ya no coincidían en la forma de llevar su noviazgo y chocaban a menudo con el modo de hacer las cosas", aseguró el medio Jaleos.

El propio Pablo confirmó la ruptura e insinuó los motivos de la misma en una entrevista con Bertín Osborne en marzo de 2018. "Me he quedado solterillo", le contó el cantante, señalando el trabajo como posible causa. "No sé si la profesión influyó. Lo bonito de esto es que no es culpa de nadie. No es rencores. No me gusta hablar en pasado porque la sigo teniendo cerca, que es lo bonito", dijo López, que destacó también que fue una ruptura amistosa.

"Cuando uno comparte su vida al cien por cien, tiene miedos por él y por la otra persona. Yo ahora quizá me tiro más al barro sabiendo que si me la pego, me la pego yo solo. Es una maravilla porque me sigo aprovechando de lo bonito de ella, del consejo, de la tranquilidad, pero si me meto en un huracán, no la meto en ello".

La soltería no le duró demasiado a Pablo. En febrero de 2018, un mes antes de emitirse su entrevista con Bertín Osborne, empezó a hablar de la relación del cantante y la estudiante de periodismo Claudia Nieto, hija de Julio Nieto, uno de los rostros más populares de Telemadrid.

La revista Semana publicó la foto de Pablo López con su nuevo amor paseando por Madrid y poco a poco fueron saliendo a la luz datos de la joven. La relación se prolongó durante año y medio hasta que en diciembre de 2019 esa misma revista confirmó la ruptura.

Se dieron una segunda oportunidad en 2021, aunque no fue bien.

Su actual pareja Laura Rubio

La vida quiso que en 2020 el andaluz encontrara el amor muy cerca, concretamente en el plató de La Voz. Conoció a Laura Rubio cuando ella participó en la temporada de 2017 y estuvo en su equipo. Nunca han revelado cómo ni cuándo comenzaron, lo que sí se sabe es que pasaron el confinamiento juntos.

Los pillaron durante un directo que hizo él para El Hormiguero y en el que ella aparecía por detrás.

En 2021 fueron fotografiados paseando por Sevilla junto a la madre de Pablo y poco después rompieron. La pareja se dio una segunda oportunidad en 2022 y en octubre salieron sus primeras imágenes juntos.

Son muy discretos con su relación, pero en abril de este año fueron vistos de la mano en la procesión de La Madrugá (Sevilla).

Con las tres mujeres que ha estado en los últimos años, ha seguido el mismo modus operandi: darse una segunda oportunidad.

Pablo López está brillando como uno de los cantantes y compositores más brillantes del momento.