Antoñito Molina y María Peláe brillan en su debut en el Festival de Viña del Mar

Antoñito Molina, durante su actuación en el Festival de Viña del Mar 2026

Los españoles Antoñito Molina y María Peláe debutaron la madrugada del domingo a lunes en el Festival Internacional de Viña del Mar y obtuvieron dos buenas calificaciones en sus respectivas competencias —Competición Internacional y Competición Folclórica—, colocándose como favoritos para pasar a las fases finales del festival.

En una destacada actuación que encandiló a los asistentes de Quinta Vergara, el español Antoñito Molina interpretó la canción Me prometo ante el público más exigente de Latinoamérica, conocido como El Monstruo.

El gaditano recibió una acalorada ovación del público chileno al combinar el pop con un flamenco particular que acompañó de una puesta en escena con arraigada cultura popular española, hecho que encandiló a los espectadores.

Representando a España en la Competencia Internacional, Molina cerró el turno de actuaciones tras Chile y México, y alcanzó la mejor puntuación de la noche con un 6.1 sobre 7, otorgado por un jurado profesional.

Esto lo sitúa como favorito para pasar a la siguiente ronda, las semifinales del certamen, si consigue repetir la gran actuación en su segunda intervención en el festival, que será la madrugada del martes 24 al miércoles 25 de febrero.

María Peláe no pudo, sin embargo, ganar en la Competencia Folclórica, que representa los valores de la música tradicional de cada país, donde se vio sorprendida por los argentinos Campedrinos.

Con su canción Que vengan a por mí, con un flamenco empedernido y pellizcos y quejíos propios de la costumbre andaluza española, María Peláe logro la segunda mejor nota del jurado pero se llevó la peor del público, superada incluso por el grupo ecuatoriano, lo que puede pesarle en su camino hacia la Gaviota.

Cada día, tres artistas representan a cada país en el escenario viñamarino hasta que cada uno de los seis países asistentes a la gala haya completado dos veces su canción. Tras cada gala, se realiza un juicio profesional que deja un porcentaje. El mejor promedio sumando las dos actuaciones se clasifica para las fases finales.