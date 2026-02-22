Walls arrasa en su primer Movistar Arena de Madrid: "Tu música ya trascendió en nosotros"

Aunque algunos asocian a Walls por su destacado paso por la FMS, lo que el murciano ha dejado claro esta noche en el Movistar Arena de Madrid es que también será recordado como una auténtica estrella del pop-rock español. Un género que prefiere clasificar más como una "actitud". Así lo reveló en su entrevista para Europa FM: "No tienes por qué estar metiendo la guitarra lo más distorsionada y sucia posible, que también, pero, se puede hacer sin eso".

Eso sí, es consciente de que su visión no es compartida por todos: "Si le pones mi disco a una persona que tenga otra opinión del rock me manda a la mierda, pero es completamente lícito". Lo que sí es indiscutible es que su forma de entenderlo no solo funciona, sino que es capaz de hacerle conectar con más de 10.000 personas, como ha demostrado esta noche.

Bienvenidos al cielo

El concierto comenzó con una puesta en escena tan escalofriante como hipnótica, un coro envuelto en túnicas comenzó a cantar una melodía, que aunque en un tono celestial y algo místico, al público le resultaba familiar. No fue hasta que entró Walls en escena cuando el público salió de dudas y se desveló que, efectivamente, la canción que abriría el concierto sería Flores mustias.

"Madrid, bienvenidos al cielo, cabrones" fueron las primeras palabras con las que el artista se dirigió a sus fans. Sin descanso, siguió dándolo todo con Otra mitad, Barriles de pólvora y Como una rata. Las únicas interrupciones que hizo fueron para recordarle al público que la noche que les esperaba estaba perfectamente organizada para dejarles a todos sin voz: "Madrid es aquí y es ahora", "que se caiga el techo". Tan obediente fue el público, que Walls le acabó cediendo el micrófono a sus fans en las últimas estrofas.

La ovación sirvió de banda sonora para los créditos iniciales que se vislumbraron en los visuales; sí, créditos, porque como ya nos demuestra cada vez que lanza una canción con su respectivo videoclip (como sucede en la mayoría de los casos), él no solo es cantante, es artista, y su música tiene una interpretación visual.

Walls tiene mucho que decir, y no solo cantando

Entre lanzallamas y pasos de baile entre swing y rockabilly, la noche siguió con Mi viejo dijo a mi vieja, MALAVIDA y A Mi Lao, esta última, al igual que en el videoclip, la cantó más acompañado que nunca: rodeado de bailarines vestidos de negro y cubiertos con máscaras blancas que saltaban frenéticamente a su alrededor. A esa desesperada pregunta sin respuesta, "Niña, repíteme otra vez qué tengo que hacer pa' tenerte a mi la'o", le sigue la ira: "Voy a reventar la ciudad por ti, te dedicaré esta canción aunque duela".

Después de Reventar la Ciudad, las pantallas se tiñeron de blanco y negro y Walls bajó pulsaciones con Paralelas, seguida de una de uno de sus clásicos Si Me Muero. Esta vez no solo estuvo acompañado por los coros del público, sino por sus linternas que iluminaron todo el recinto.

"Hay veces que tienes que hacer caso a la gente que te quiere porque canciones que se iban a quedar en el olvido para siempre acaban convirtiéndose en las favoritas de la peña"

Con estas palabras, comenzó Mis disculpas y, a continuación, Conmigo no lloras. Me encanta(s) fue la siguiente y, aunque a Walls le habría gustado haber estado acompañado de la otra voz que da vida a este tema, no pudo ser, algo que los visuales nos dejaron bien claro con un toque de humor: "El artista Hens no ha podido asistir al evento de hoy. Lamentamos las molestias que esto haya podido ocasionar. Cualquier duda o reclamación acoso y derribo a @Hensss".

Con la intro de Un carro bonito, Walls se puso serio: "Chavales, a veces las cosas no salen como esperáis que salgan y no es vuestra culpa. A veces no llegas donde llega el otro porque no has tenido las mismas oportunidades que ha tenido el otro y, a veces, está bien que vayas a tu ritmo. Estoy cansado de que se imponga un modelo de vida que parece que sino te vas a Bali no tienes una juventud en condiciones. Solo espero que disfrutéis esta canción tanto como yo me quedé agusto haciéndola, ¿vale?". Evidencia de que así ocurrió fue la desgarradora voz del público que le acompañó, una atmósfera que se mantuvo en Mi Mejor Versión.

Clásicos y no tan clásicos

"Esta canción es la más antigua de todo el repertorio. Es una de las más importantes de mi carrera porque fue con la primera con la que me atreví a hacer pop. [...] Suena un poco amateur, pero no pasa nada, yo creo que es un poco la gracia del proceso. No todo el mundo es como Bruno Mars, que tiene una discografía perfecta". Comenzó a interpretar En Paz, lanzada en 2018 y, al ver como todo el recinto le acompañaba, al acabar dijo emocionado: "Vaya pasada saber que hay gente que sigue esta movida desde hace años".

"Tengo al puto mejor público de España y del mundo"

Con la espontaneidad que le caracteriza, Walls presentó a su guitarra —no sin antes dejar claro que la "G" que lleva dibujada no es por Ginés; él no es así de narcisista— . Las risas simpáticas del público no se detuvieron porque acto seguido, con una sonrisa pícara, dijo: "Me habéis gastado antes el momento de los móviles en Si Me Muero y se suponía que el momento de los móviles era ahora, o sea que os agradecería que los pusiérais". Antes de dar paso, bien iluminado por sus fans a 9472, recalcó: "Familia, a veces no todo vale para conseguir lo que quieres y no sirve de nada conseguir lo que quieres si no tienes con quien compartirlo".

Un invitado tras otro

Walls abandonó el escenario, pero dejó al público bien acompañado con las Ocho Chavas, una orquesta de cuerda que dio entrada al rock sinfónico con NÁPOLES. Iluminado todo el escenario de rojo, comenzó a sonar Perro Callejero. Para esta, Walls no estuvo solo: Waor subió al escenario y juntos montaron un auténtico "jaleo". La canción que vino después es una de las más especiales. Tiene una clara destinataria: La Sole, su madre.

Pronto llegó la balada que cautivó a todas las redes: haz lo que quieras conmigo. La siguiente supo mantener ese magnetismo… la tuna del padre de Walls subió al escenario para interpretar junto con él y su banda MAGDALENA, un sample del compositor cubano Benny Moré. "Esta canción es la más importante del álbum para mí y creo que los motivos sobran, Magdalena es una canción que me ha acompañado tantas noches, tantas infancias…".

Tras esta sorpresa, vino otra. Así, sin anestesia, apareció Dani Fernández y lo dieron todo con Vulnerable. Cuando el cantante de Me has invitado a bailar abandonó el escenario, Walls presentó a lo que en su mayoría denomina cariñosamente: "Obreros del rock", es decir, su banda.

Un vis no habría sido suficiente...

"Como nunca encontré la manera de definir el amor, escribí esta canción que quiero que cantéis conmigo...", dijo sobre No te preocupes por mí. Solo y sentado al piano, en los primeros diez segundos de canción, Walls ya nos deja clara su visión del amor: "Si supiera que hay algo después de la muerte moriría cien veces seguidas pa' volver a conocerte y tenerte de nuevo en mi vida".

Finalmente, con un "Muchas gracias, Madrid, hasta siempre", Walls se despidió y después de dos horas de rock, el público pedía más. Al unísono, todo el recinto gritaba alzando los brazos: "Otra, otra, otra..." y, si algo sabe hacer el artista es complacer a sus fans: no solo les regaló una más, sino tres: Los niños del parque, Mi nena y El día que me olvides. La segunda con un invitado muy especial, como adelantaron los visuales: "StarringPaco Paredes", su hermano. Acto seguido a presentarlo, se desató un pogo que ocupó un cuarto del front stage.

Con la bandera de Murcia sobre el pie de micro, Walls se despidió con la canción homónima del álbum que le ha llevado hasta esta noche: El día que me olvides. Algo a lo que supieron responder sus fans. Una oleada de carteles se levantaron en esta última canción con un mensaje: "Tu música ya transcendió en nosotros".