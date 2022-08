La aplaudida defensa de Ana Mena al 'SloMo' de Chanel tras ser criticada por su sensual baile

Está claro que el temazo de Chanel para Eurovisión 2022 ha sido uno de los más pegadizos y admirados de todos los tiempos en la historia de este certamen internacional.

La combinación entre una letra pegadiza, una voz de lo más dulce y una coreografía absolutamente explosiva ha conseguido cautivar a más de medio mundo. No obstante, aún hay quien no termina de estar de acuerdo con esta llamativa performance.

Lo que algunos consideran un vestuario atrevido y llamativo que casa perfectamente con sus impresionantes pasos de baile, otros ven una imagen llena de "mensajes subliminales" cargados de misoginia.

Así, Chanel ha sido acusada de bailar exclusivamente para el género masculino en un show que, de acuerdo con las críticas, convierte el cuerpo de la mujer en un mero objeto sexual. Incluso, Chanel ha llegado a ser criticada por "incitar a la prostitución".

Esto ya ocurrió en su paso por el Benidorm Fest, donde se decía que su actuación era “machista” y “denigrante para las mujeres”.

De hecho, una internauta que se definía como “feminista” se quejó de que su canción invitaba a “prostituirse enseñando el culo” y que las niñas ahora querían ser “Chanel y no investigadoras”.

Por este motivo, días antes del Benidorm Fest la cantantetuvo que eliminar sus redes sociales.

Después de haber demostrado con datos que su canción tiene un buen recibimiento entre el público, la artista de 31 años ha contestado en numerosas ocasiones a estas acusaciones.

“Soy una mujer, soy feminista. Hago lo que me da la gana en el escenario y detrás del escenario. Soy la líder del equipo, así que me siento totalmente libre para hacer lo que yo quiera en el escenario", afirmó haciendo frente a la ola de críticas hace un par de meses.

No obstante, muchos compañeros y compañeras de profesión han salido en defensa de la representante española. Entre ellos, Ana Mena, que en diversas entrevista ha defendido a la cantante de origen cubano.

La reacción de Ana Mena

En una entrevista para Televisión Española, Ana Mena, de 25 años, recordaba un comentario que le hicieron hace unos días: "Ahora que me pones el ejemplo de Chanel, el otro día me preguntaron en una entrevista si pensaba que se trataba de una coreografía que la sexualiza”, comentó la cantante.

En este contexto, la malagueña denunció que se trata de comentarios que no tienen sentido alguno, ya que una mujer puede sentirse sexy bailando cuando ella misma lo desee.

"Como mujeres, ¿no podemos sentirnos sensuales?", preguntó la artista de manera retórica.

"Sacamos de contexto todo y no hay necesidad de hacer complejas cosas que son sencillas. Es una cosa natural decir que un día quiero ser sensual y otro día no me apetece", añadió.

Son varias las ocasiones en las que la intérprete de Las 12 ha defendido a Chanel, demostrando su admiración por la cubana y sosteniendo que ha callado más de una boca con su impresionante espectáculo.

Ana Mena ha definido a Chanel como una artista "espectacular", que te hace un show que poca gente es capaz de realizar encima de un escenario y frente a un público de lo más exigente.

A pesar de todo lo que ha conseguido, la malagueña ha lamentado lo que está viviendo Chanel por estas críticas: “Pero es triste que sigan existiendo esos comentarios y la pena es que muchas veces lo digan chicas”, ha sollozado.