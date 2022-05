Chanel, sobre el Benidorm Fest: "Recibí amenazas y ataques racistas"

Chanel llega a Turín como representante de España en Eurovisión 2022. Su canción SloMo fue la triunfadora del Benidorm Fest, aunque la suya no fue una victoria fácil. La polémica la acompañó durante semanas y de eso ha hablado con Pablo Motos en su visita este lunes a El Hormiguero.

"No voy a decir que me amargaron el premio, porque no es verdad, pero fue una sensación agridulce", ha contado sobre lo ocurrido tras la final del 29 de enero en Benidorm.

La artista no se enteró de lo que estaba pasando hasta que llegó al hotel, aunque tenía ciertas sospechas. "Se percibió una energía muy rara", dice sobre la sensación que tenía mientras repetía su número una vez ganadora.

"Cuando me metí en el autobús vi a mis compañeros cuidándome de más y pensé: 'Están pasando cosas y no sé si quiero saber lo que está pasando", ha añadido.

Se enteró al llegar al hotel. No se lo dijeron directamente. "No me lo dicen directamente pero sí me dicen 'ahora no hagas mucho caso a las redes, ya sabes que hay mucho eurofán que es muy pasional, hay muchas opiniones...' y eso a mí me asusta. Cuando dan rodeos a mí me asusta", ha seguido sobre sus sospechas. "Entré en Twitter y dije... 'WHAT?'. Drama. Fue muy fuerte".

El hate a Chanel en redes

Lo que pasó después con Chanel ya lo sabemos. Fueron días de odio en redes.

"Cuando te subes a un escenario, vas a ser juzgando siempre. Está bien, cada uno tiene una opinión, pero cuando esa opinión pasa una línea... Ataque verbal, amenazas... Yo recibí amenazas tipo 'Voy a ir a Turín con una metralleta y...'. Cosas así", ha contado Chanel, que no se borró de Twitter pero se quitó la app por "salud mental".

"Pensaba, si llegan a ser críticas a mi yo como artista, lo cojo y lo aprendo, pero eran ataques, ataques racistas... De todo. Lo que hice fue cubrirme de mi gente y ser consciente de que pasé de 0 a 100. Fue un boom muy grande y tener la mente tranquila. Yo he trabajado no solo para la actuación del Benidorm sino durante toda mi vida para poder llegar a lo que estoy haciendo y sentirme segura dentro del escenario".

Chanel dice que se dio cuenta de todo lo ocurrido con el paso del tiempo. "Ahora miro atrás y 'guau' la que pasé pero en el momento era hay que seguir navegando, tienes que seguir para adelante", ha explicado Chanel. "Y sí, las redes sociales son muy peligrosas en ese sentido".

"Una canción para disfrutar"

La letra de SloMo llegó al Congreso de los Diputados y abrió el debate. ¿Es una canción machista? "Para nada", dice Chanel.

"Es una letra divertida que te hace sentirte segura de ti misma. Da igual que vayas en pijama y te bailes la canción y la cantes, y te sientas el más divo, la más diva... Es una canción para disfrutar. Venimos de una época muy oscura, hemos pasado cosas muy feas. ¿Qué hay de malo ponerle un ON a la diversión y el vamos a disfrutar de esto un poquito?".