Ana Mena confirma la versión en italiano de 'Quiero decirte' con Abraham Mateo y canta un fragmento

Siempre es un placer recibir a Ana Mena en Cuerpos especiales y más si nos presenta un temazo como Las 12, su nuevo single en el que colabora la artista mexicana Belinda y que han presentado con un impresionante videoclip.

"Tenía muchas ganas de cantar con Belinda. Era algo que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo porque estuvimos rodando juntas la serie de Bienvenidos a Edén y nos habíamos escrito muchas veces y no dábamos con el tema", explica la malagueña.

Jugando con el título de la canción, le preguntamos a Belinda a qué personas llamaría a las 12 de la mañana, y a cuales a las 12 de la noche.

Sobre Rocco Hunt, con quien tiene exitazo como A un paso de la luna o Un beso de improviso, asegura que lo llamaría a las 12 de la noche porque es un fiestero: "Las mejores fiestas que me he metido yo han sido con Rocco y con sus amigos, están loquísimos. Me he subido a todos los medios de transporte para volver de fiesta con ellos. He llegado al hotel en caballo, en monopatín..."

La última vez que vino Abraham Mateo, le preguntamos por una posible versión en italiano de Quiero decirte. Abraham dijo que era una posibilidad y Ana nos lo confirma: "No se estaba 'tirando el pisto' , es cierto. Pero es algo en lo que tenemos que trabajar mucho todavía". Eso sí, nos canta una estrofita sobre cómo sería. ¡Dale al play para escucharlo!