'El árbol', banda sonora de 'La Mesías', fue la primera canción que Amaia escribió al salir de Operación Triunfo

Amaia da el salto a la televisión con su primer papel como actriz en La Mesías, una historia oscura sobre la familia y el fanatismo religioso que a su vez supone otro salto, el de los Javis, que suben un escalón en cuanto a la calidad de sus proyectos.

La serie, que consta de ocho capítulos y se ha presentado en el Festival de Cine de Donosti, trata el arte como única vía de escape al terror. Cantarás para salvarte es el eslogan de este thriller en el que las ideas mesiánicas de una madre son eje de la trama. Si La Llamada era una mirada dulce y pop a la fe cristiana, La Mesías retrata las tinieblas de supeditar la existencia a los mandatos de Dios.

La Mesías

Amaia y Albert Pla son intérpretes de una banda sonora en la que han metido mano Raül Refree e Hidrogenesse. Con esto, la de Pamplona figura como actriz y compositora, ya fue ella la que escribió el tema que canta su personaje.

Lejos de ser reciente, se trata de los primeros versos a los que dio forma cuando todos la observaban. La presión por ser la ganadora de la exitosísima edición de Operación Triunfo 2017 hacía mella cuando todavía estaba formando su personalidad musical. Tanto es así que tituló su primer discoPero no pasa nada, porque al fin y al cabo no pasa nada si las cosas no salen como esperabas.

"Cuando salí de Operación Triunfo, yo quería componer y nunca lo había hecho. Quería hacer mi música y tenía que hacer un disco. Ese día, el día que me puse a componer, salió esta canción. Nunca hice nada con ella porque como que no... No sé, no surgió", cuenta la artista en una entrevista con RTVE Playz.

Su relación con Javier Calvo y Javier Ambrossi -que habían sido sus profesores en la Academia- era personal hasta que mutaron de mentores a directores. Eso que le decían de "tenemos que hacer algo contigo" se convirtió en "hay un papel para ti" cuando La Mesías tomó forma. Aceptó la propuesta con los ojos cerrados.

La serie sigue la evolución de una familia desde los años 80 hasta 2013. Una ficción a ratos inspirada en la vida de las seis hermanas Bellido Durán, que formaron -por el deseo de su madre- Flos Mariae, un grupo de pop religioso que se vuelve viral cada cierto tiempo.

Amaia interpreta a una de esas adolescentes. Es miembro de Stella Maris, nombre que adquiere la girlband cristiana en la serie. Una muchacha que la artista define como "curiosa" y que "tiene muchas ganas de vivir". Ella es quien canta El Árbol, aquella íntima canción que compuso con 19 años.

"Escuchamos esta canción y dijmos 'es muy fuerte, va perfecta la letra. O sea, parece como que estaba hecha para la serie. Todo lo que decía en la letra encajaba perfecto, fue algo como un poco mágico", recuerda para luego recalcar: "cuando la hice no tenía ni idea de la serie, ni nada".

Con dos discos en el mercado, un buen puñado de colaboraciones y el cartel de entradas agotadas colgado en el WiZink Center en su último fin de gira, Amaia ha vivido cómo sus primeros versos ya forman parte de algo más grande. "Me parece muy bonito y me hace muchísima ilusión que esta canción, a la que yo también tenía bastante cariño porque era lo primero que había hecho en mi vida, salga en la serie. Que no la haya sacado nunca pero que esté ahí, en una escena tan bonita. Me hace mucha ilusión", dice, sonriéndose.

Precisamente en ese último concierto del tour Cuando no sé quién soy cantó la canción en directo por primera vez, un tema que a todas luces verá la luz en su versión oficial el mismo día que la serie aterrice en Movistar +, el próximo 11 de octubre.