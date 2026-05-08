Arde Bogotá vuelve con 'Instrucciones', un nuevo single con sonido innovador

Después de más de año y medio desde su último lanzamiento, Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader vuelven a coger las riendas de Arde Bogotá con Instrucciones , un single de lo más novedoso respecto a su estilo habitual.

Arde Bogotá está de vuelta, y no de cualquier manera: el grupo se reinventa en esta nueva era musical, y lo dejan claro con el sonido de Instrucciones, su nuevo single.

A través de guitarras afiladas y baterías subiendo las revoluciones, el grupo formado por Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader enseñan una nueva cara: la del post punk que nos traslada directamente a los 80 con esta nueva canción.

Con esta composición, los músicos evidencian la evolución de un sonido que, sin perder su esencia, encuentra nuevas vías de expresión, pisando con destreza el acelerador y abrazando una oscuridad que atrapa.

La letra que nos invita a descubrir una historia llena de misterio y atracción, acompañado de un armazón instrumental. Todo ello trasladado a lo audiovisual como en un viaje en el tiempo a una antigua fábrica de su Cartagena natal en su videoclip.

Un primer adelanto grabado con Joe Chiccarelli

Arde Bogotá se trasladó a los legendarios EastWest Studios de Los Ángeles para producir su tercer álbum junto a Joe Chiccarelli, quien ha estado detrás de trabajos de U2 o The Strokes. Ahora es el turno de la banda cartagenera, que deja claro que vuelven con nueva identidad al son de Instrucciones.