Ariana Grande explica por qué cambió la portada de 'Yours Truly', su primer disco

Está en plena celebración por los 10 años que cumple su primer álbum, Yours Truly. Ariana Grande ha preparado una semana llena de eventos musicales relacionados con su primer disco, en la que ha contestado a las mayores preguntas de sus fans.

Ariana Grande está de vuelta. La cantante ha vuelto por todo lo alto por el décimo aniversario de Yours Truly, su primer álbum de estudio, con una semana llena de eventos que conmemoran el inicio de la carrera musical de la artista.

La intérpretede Thank U, Next, ahora inmersa en los rodajes del musical Wicked, ha sacado un hueco para celebrar los diez años de su primer trabajo, que grabó en 2013 y cuenta con grandes temas que la introdujeron en la escena musical internacional.

De las seis jornadas de actividades, Grande ha reservado dos eventos para dedicarlos a interactuar de forma directa con sus fans, en un preguntas y respuestas que ha revelado algunos enigmas de la cantante.

Con un cuenco lleno de papeles con las preguntas que sus seguidores han escrito en X —más comúnmente conocida como Twitter—, Ariana ha empezado expresando la infinita gratitud que siente por su público: "De verdad, gracias por estar en mi vida y por 10 años espectaculares y por apoyarme en cada paso del camino, aceptándome, amándome [...] No sé qué haría sin vosotros, pero estoy locamente eternamente agradecida".

Grande explicó en su anterior ronda de preguntas el motivo por el que The Way, su canción con su expareja Mac Miller es su videoclip favorito, y este lunes ha confesado la razón por la que cambió la portada del disco en cuestión.

No ha tenido reparos en expresarlo claramente: "Bueno, es horrible, afirma segura. "Os enfadasteis mucho cuando lo visteis. Me dio mucha pena y lo cambié porque teníais razón, pero no siempre tenéis razón", ha aclarado. "Lo hice, a veces funciona".

Este miércoles 30 de agosto Ariana interpreta The Way (live performance), un evento con el que cierra el círculo de una semana llena de emoción, y también algo de nostalgia.