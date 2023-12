Ariana Grande ficha al mánager de Demi Lovato, Brandon Creed, para su posible regreso a la música

Tras tres años alejada de la música, Ariana Grande ha publicado las fotografías de su vuelta al estudio que anuncian un previsible regreso a la industria y nuevo management, después de que la cantante rompiera con Scooter Braun, uno de los productores musicales con más poder en la industria.

La intérprete de Problem ha fichado al productor de cine Brandon Creed, según afirma el medio musical Billboard, para esta posible "vuelta a casa", de forma que la firma Good World Management, recién lanzada, será su agencia.

La superestrella eclipsó los titulares de prensa cuando el pasado agosto se hizo pública su separación de SB Projects, la compañía de su anterior manager, Scooter Braun, con el que llevaba trabajando desde 2013, año en el que lanzó su álbum debut 'Yours Truly'. Durante la última década, Ariana y Braun han estado juntos para el estreno de los seis discos de la artista: My Everything (2014), Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018), Thank U, Next (2019) y Positions (2020).

"La entiende en un nivel diferente y, entre la actuación y la música, tiene mucho por delante y está emocionada de haber encontrado un nuevo sistema de apoyo para ayudarla a ejecutar sus planes", ha explicado una fuente cercana al entorno sobre la artista, que últimamente ha estado más centrada en la grabación de los filmes Wicked Parte 1 y Parte 2, además de su línea de belleza, REM Beauty.

Tras tres años desde el lanzamiento de Positions, parece que la intérprete quiere regresar al punto de partida artístico. "Ella quiere que el foco sea su arte y él antepone su arte y su visión a cualquier otra cosa", ha contado otra persona al citado medio, que ha afirmado que él es "la persona perfecta" para sus planes de futuro.

Quién es Brandon Creed, el nuevo representante de Ariana Grande

La de Creed es una larga trayectoria que acumula nombres como Bruno Mars o Lizzo. El pasado julio, el representante lanzó Good World Management, una agencia a la que se llevó a clientes como Mark Ronson, Troye Sivan y Charli XCX. Desde entonces, Ariana Grande supone el tercer fichaje importante de la empresa.

A principios de agosto, el nuevo mánager de la cantante y Lydia Asrat anunciaron que habían firmado con Normani un acuerdo de cogestión a través de Good World y Q10 de Asrat. Un mes después, en septiembre, la agencia logró fichar a Demi Lovato, otra de las artistas que habían roto con Scooter, justo en el mismo momento.

Brandon Creed, coproductor de la banda sonora de [[LINK:EXTERNO|||https://www.europafm.com/noticias/tv-cine/greta-gerwig-hace-historia-barbie-convierte-primera-directora-recaudar-1000-millones-dolares-taquilla_2023080664cf7764502f1e0001d3afaa.html|||Barbie, la exitosa película de Greta Gerwig]], ha generado hasta 23.5 mil millones de reproducciones oficiales bajo demanda en EE. UU., según el portal Luminate, gracias a su catálogo de canciones. Las ventas de sus álbumes equivalen a unos 3,3 millones de dólares.

Unas cifras que no harán más que incrementarse si, tal y como da a entender Grande, la cantante vuelve para estrenar nueva música. Su post ha levantado reacciones de celebridades felices por su regreso, como Selena Gomez, Billie Eilish o SZA.