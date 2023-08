Quién es Scooter Braun, el productor con el que han roto Taylor Swift, Ariana Grande, Demi Lovato y Justin Bieber

Scooter Braun vuelve a ser noticia. Uno de los productores musicales con más poder en la industria ha vuelto a copar titulares este martes debido a nuevas y significativas bajas —Ariana Grande, Demi Lovato o Idina Menzel— de la larga lista de artistas que maneja y que, según publica la revista Variety, le habría llevado a dejar su trabajo como gestor de artistas para fijarse en otros objetivos.

Su nombre no es desconocido. La carrera del mánager de 42 años es un ejemplo de éxito. No tuvo que esperar a graduarse para empezar a apuntar maneras con lo que más tarde se convirtió en una colección de logros.

Nacido en Nueva York y nieto de judíos supervivientes del Holocausto, Braun se crio con sus padres y sus cuatro hermanos en Connecticut. El que empezó siendo delegado de la clase más tarde se convirtió, con solo 20 años y aún como estudiante, en director ejecutivo de marketing de la discográfica So So Def.

En su primer año en la Universidad de Emory, Braun empezó a organizar fiestas en Atlanta cuando, en 2002, fue contratado para organizar un after party en cada una de las cinco ciudades por las que pasaba Anger Management Tour, una gira de música rap y rock fundada en 2000 por los raperos Ludacris y Eminem. Este primer contacto con el mundo musical, más concretamente con el hip hop, permitió al joven Scooter conocer al productor Jermaine Dupri, que le ofreció cuando este todavía tenía 19 años un puesto de marketing en la mencionada compañía. Así, con 20, se convirtió en director ejecutivo de marketing de la discográfica.

Allí negoció acuerdos con Live Nation para producir los primeros escenarios de música urbana y pop y trabajó en proyectos para artistas como Usher. Los dos primeros artistas a los que descubrió Scooter fueron el rapero Asher Roth y Justin Bieber, ambos en internet, gracias a MySpace y YouTube, respectivamente.

Una de las personas más influyentes del mundo, según Time

Braun pasó a dedicarse a la consultoría independiente y para 2009, el número especial 30 Under 30 de la revista Billboard que reconoce a "jóvenes ejecutivos en ascenso" que impulsan su industria "con su visión artística y empresarial" ya incluía a Scott. Entonces, el productor tenía 28 años era el director ejecutivo de su propia marca, Scooter Braun Projects (SB Projects), una compañía fundada dos años antes que ofrece servicios de entretenimiento y marketing y bajo las que se encuentran otras tantas empresas: Schoolboy Records, SB Management, Sheba Publishing —una firma de composición de canciones— o RBMG, la empresa conjunta con el también productor y compositor Usher.

En 2012, Braun repitió en Billboard, esta vez en el número especial 40 Under 40, y un año después, en 2013, la revista Time lo eligió como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

"Desde artistas y líderes hasta pioneros, titanes e iconos". Bajo ese subtítulo Time compartió que Scooter Braun era "un hombre de negocios muy inteligente y un visionario creativo", y argumentó que había descubierto "múltiples talentos increíbles del vasto mundo de Internet".

A su vez, el autor del artículo y creador de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, lo definía como un hombre cercano, cuya actitud era precisamente el secreto de su influencia. "La primera vez que entró en mi despacho, me dijo: 'Quiero saber cómo consigues esto'. Cuando le pregunté qué en concreto, podéis imaginar mi sorpresa cuando señaló una foto de mi familia. Estoy convencido de que la calidez y el corazón de Scooter son la razón por la que tantos clientes jóvenes gravitan hacia él: trata a Justin como a un miembro de su propia familia. Y lo que la mayoría de la gente probablemente no sabe es que Scooter ha encontrado la manera de conectar este corazón con todo lo que hace".

A Justin Bieber se sumarían más tarde Carly Rae Jepsen, Psy, Cody Simpson, David Guetta, Black Eyed Peas,Kanye West, Taylor Swift, Ariana Grande, Demi Lovato o J Balvin.

La disputa de Scooter Braun con Taylor Swift tras comprar toda su música

En 2019 Taylor Swift le declaró abiertamente la guerra a Braun, su exrepresentante, al que acusó de acoso. Un año antes el productor musical había comprado a la discográfica Big Record Machine toda la música de la artista por 300 millones de dólares (unos 265 millones de euros).

Fue Swift quien publicó la información en un extenso mensaje en Tumblr que explicaba cómo se sentía. Braun se convirtió en el enemigo principal de los swifties. No solo le quitó a la cantante su discografía, sino que durante años estuvo detrás de grandes campañas de odio contra ella, como la famosa entrega de premios MTV Video Music Awards 2009 en la que Kanye West se subió al escenario a decir que la intérprete de Lover no se merecía ganar.

Según contó la propia artista en 2020, a ella ni siquiera le dieron la oportunidad de comprar su propia música, y decidieron vendérsela a Braun, quien tampoco quiso negociar.

Swift perdió todos los derechos de sus propias creaciones, pero afortunadamente siguió contando con los derechos de composición. Así que decidió regrabar todos sus álbumes para que sus canciones, de alguna manera, volviesen a ser suyas. Todas las canciones van firmadas con el sello bajo su sello Taylor's Version. Hasta el momento, Taylor ha regrabado y lanzado tres de estos —Fearless, Speak Now y Red— y está a la espera del estreno de otros tres —Taylor Swift, 1989 y Reputation—.

Ariana Grande y Demi Lovato abandonan a Scooter Braun

Han pasado cinco años desde la compra de Big Machine Records, y el mánager ha sido salpicado por una nueva polémica. En los últimos días, Ariana Grande, Demi Lovato e Idina Menzel —que tenían lazos profesionales con él— habrían roto sus respectivos contratos.

La intérprete de Problem llevaba trabajando con Scooter desde 2013, año en el que lanzó su álbum debut Yours Truly. Esta semana se cumplen diez años del lanzamiento de este disco y la cantante ha preparado un proyecto en directo para celebrarlo.

Durante estos años, Ariana y Braun han estado juntos para el estreno de seis discos.

Por su parte, Demi Lovato entró en su agencia en 2019, en un delicado momento para la artista, que un año antes había sufrido una sobredosis casi fatal. Así daba la noticia en su perfil de Instagram: "Los sueños se hicieron realidad para mí. Oficialmente tengo un NUEVO ADMINISTRADOR. Y no un entrenador cualquiera, sino el único e inigualable Scooter Braun. No podría estar más feliz, inspirado y emocionado de comenzar este próximo capítulo. Gracias por creer en mí y por ser parte de este nuevo viaje".

El productor ha colaborado en dos de sus álbumes: Dancing with the devil... the art of starting over y Holy fuck.

En ninguno de los casos se sabe el motivo de estas decisiones, a las que habrían seguido otras como las de la cantante Idina Menzel y el intérprete Justin Bieber. Varios medios estadounidenses apuntan que el canadiense se encuentra buscando una nueva agencia de representación para poder dejar atrás también a Braun.

Variety habla ya del éxodo de Braun SB Projects y señala que el productor, que cuenta en su agenda con artistas como Carly Rae Jepsen, David Guetta, Usher o Black Eyed Peas, estaría pensando en dejar su trabajo como representante para centrarse en su trabajo como director ejecutivo de HYBE America.