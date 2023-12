Ariana Grande rompe internet con sus fotos en el estudio: ¿nueva música en camino?

La última vez que Ariana Grandepublicó música fue en el año 2020.

La artista lanzó su sexto álbum de estudio, Positions, y después "desapareció" de la música. Grande comenzó a involucrarse en otros proyectos, como su línea de belleza, REM Beauty y la grabación de los filmes Wicked Parte 1 y Parte 2.

En el mes de enero la artista se vio envuelta en una pequeña polémica después de quitar de su biografía la palabra "singer": sus fans se echaron encima de ella para recriminarle si acaso ya no era cantante, y Ariana, en su defensa, subió un vídeo a redes interpretando Somwhere Over The Rainbow, demostrando sus capacidades vocales y que nunca ha dejado de ser cantante.

Hace unos meses la artista rememoró el décimo aniversario de su primer álbum, Yours Truly, y durante una semana estuvo compartiendo actuaciones en directo cantando versiones de sus antiguas canciones, pero sin rastro de nueva música.

Ahora la artista ha compartido un carrusel en Instagram con imágenes en el estudio de grabación junto al afamado productor Max Martin, y sus fans se han vuelto locos pensando en que puede significar música nueva.

La intérprete de 7 Rings ha publicado las fotografías sin pie de foto ni contexto, dejando libre la imaginación de sus seguidores, que han elegido pensar que está de vuelta.

El post también se ha llenado de comentarios de celebridades que están realmente asombrados y felices por su regreso, entre ellos SZA y Selena Gómez.

¡Estamos deseando saber que este regreso musical es oficial!