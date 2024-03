SEGUNDO SINGLE

Ariana Grande muestra el videoclip de 'we can’t be friends (wait for your love)' con guiño cinéfilo

La artista ha publicado un extracto del videoclip correspondiente a we can’t be friends (wait for your love), el segundo single de su próximo álbum eternal sunshine, donde además se inspiran en una de las películas de amor más icónicas del siglo XXI.