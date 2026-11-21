¿Qué sería de la Navidad sin música? Cuando pensamos en estas fechas, hay ciertas melodías que no pueden faltar; desde Los Peces en el río hasta Campana sobre campana, los villancicos tradicionales son un clásico que disfrutan todas las generaciones. Pero más allá de ellos, son muchos los artistas que cada año se adentran en los ritmos navideños para darle la bienvenida a estas fechas tan señaladas.

Por excelencia, uno de nuestros reyes magos musicales es David Bisbal, que en 2024 llegó a darnos un álbum exclusivamente navideño. Aunque el almeriense es difícil de igualar, en la industria cada vez encontramos más versiones o canciones originales, que aumentan el espíritu mágico que envuelve a esta época del año.

Este 2026 no podía ser menos y, aunque estamos en noviembre, nuestra playlist navideña ya cuenta con nuevas incorporaciones. Aquí te dejamos nuestras nuevas favoritas.

'Take Me Home (4 christmas)' - Olivia Rodrigo

La cantante de drivers license lanzó el 5 de noviembre su primera canción navideña.Take Me Home (4 christmas), vino acompañada de un videoclip protagonizado por la actriz Cynthia Nixon (Sexo en Nueva York) y el cómico Ben Marshall, "los pelirrojos favoritos" de la cantante.

'Al Niño Dios (Remasterizado 2026)' - Carlos Baute

Hace tres años Carlos Baute nos trajo Al Niño Dios, su primer villancico. Este noviembre ha sacado su versión remasterizada acompañada de un videoclip animado. Una noticia que ha compartido emocionado en sus redes sociales, explicando los pequeños cambios que ha introducido y lo que esta canción significa para él. "Amo profundamente esta canción, porque transmite una energía maravillosa y habla de nuestro querido Niño Jesús", ha dicho.

'Navidad si tú estás' - Chenoa y EDER

Hace una década, EDER abrió el concierto de Chenoa en las fiestas de Pinto. Ahora, podemos ver su complicidad reflejada en Navidad si tú estás, un merengue navideño, alegre y bailable que nos invita a celebrar estas fiestas con una copa de vino para "brindar por los que faltan y por los que están hoy", explican acompañados de ritmos caribeños.

'Navidad Flamenca A lo Peláe, Vl.III' - María Pelae con Raya Real

En 2024, María Peláe sacó Navidad Flamenca A lo Peláe, un EP al que le siguió en 2025 el volumen II con dos nuevas canciones y al que se ha unido este año a Raya Real para crear A Ti, Hemos Venío y Remix De Toda La Vía. Estas tres, junto a Dónde Está El Niño, componen el volumen III. ¿Tendremos el año que viene el volumen IV?