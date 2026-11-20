El videojuego Grand Theft Auto VI ha revolucionado el mundo audiovisual. Este 19 de noviembre se estrenó la sexta saga del GTA, y uno de los elementos del producto cultural más destacado es la gran banda sonora con la que cuenta.

Si bien el juego consta de seis emisoras de radio con canciones ya estrenadas, el universo GTA también ha publicado su propio álbum, formado por 34 canciones inéditas para el propio videojuego.

En el disco -lanzado entre Rockstar games y Atlantic Records- han participado artistas como Dua Lipa, Jhayco, JENNI, Cardi B, Zara Larsson, Camila Cabello, Rauw Alejandro y Lana del Rey, entre muchos otros.

Los temas suenan en los tres bloques musicales del juego: el propio álbum en plataformas, la radio del universo GTA y como música instrumental adaptativa que cambia según lo que sucede durante la historia.

Todas las canciones de 'GTA VI: The album'

Estas son las canciones exclusivas para el videojuego que se han publicado, con el orden del álbum: