De 'Go easy' de Dua Lipa a 'Crazy for you' de Lana del Rey: así es 'GTA VI: The album', con 34 canciones exclusivas para el videojuego
El mundo de la música y el videojuego se unen a lo grande en Grand Theft Auto VI, que tiene su propio álbum de canciones inéditas, en las que han participado artistas como Zara Larsson, Jhayco, Travis Scott, Burna Boy...
De Dua Lipa a Rosalía y Bad Bunny: todas las canciones que suenan en la radio del videojuego 'GTA VI'
El videojuego Grand Theft Auto VI ha revolucionado el mundo audiovisual. Este 19 de noviembre se estrenó la sexta saga del GTA, y uno de los elementos del producto cultural más destacado es la gran banda sonora con la que cuenta.
Si bien el juego consta de seis emisoras de radio con canciones ya estrenadas, el universo GTA también ha publicado su propio álbum, formado por 34 canciones inéditas para el propio videojuego.
En el disco -lanzado entre Rockstar games y Atlantic Records- han participado artistas como Dua Lipa, Jhayco, JENNI, Cardi B, Zara Larsson, Camila Cabello, Rauw Alejandro y Lana del Rey, entre muchos otros.
Los temas suenan en los tres bloques musicales del juego: el propio álbum en plataformas, la radio del universo GTA y como música instrumental adaptativa que cambia según lo que sucede durante la historia.
Todas las canciones de 'GTA VI: The album'
Estas son las canciones exclusivas para el videojuego que se han publicado, con el orden del álbum:
- Starting From Zero – Justice feat. Michael McDonald
- That's It – Yung Lean feat. Future & Metro Boomin
- Ahh Yea – Playboi Carti
- RHYNO – Travis Scott
- Sexy Magic – CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Étienne de Crécy
- Flower in a Hurricane – Justice feat. Tame Impala, SZA & King Gizzard & The Lizard Wizard
- Go Easy – Dua Lipa
- Last Thing You Need – Morgan Wallen
- X – Jhayco
- Suzuki – Fuerza Regida
- Macacoa 2000 – Rauw Alejandro
- Dance With Me – A Boogie Wit Da Hoodie feat. Elkan
- Bigger – Burna Boy
- Count Up – Gunna
- Let's Rock – Kodak Black & Don Toliver
- Wakin Up Flex – Young Thug
- IKYFL – Tee Grizzley
- TF? – Don Toliver
- Don't Chart – Cardi B
- GMA – JT
- Power Trip – JENNIE
- Blood in Your Eyes – Tove Lo
- Fast Emotion – Zara Larsson
- Sweet Like Candy – Camila Cabello
- Only One – Fcukers
- Sandunguea – Arca
- TRDWFE – Rina Sawayama
- All Again – Rose Gray
- Crazy for You – Lana Del Rey
- Lárgate – Kali Uchis & Helado Negro
- No Me Busques – Omar Apollo
- Bright Lights, Big City – Keith Richards
- Stone Kold Krazy Luuv – Jesse Johnson & Dâm-Funk
- Overtown Lights – Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper