Las canciones de Supersubmarina regresan con De las canciones infinitas, un proyecto muy especial en el que colaboran numerosos artistas y que está disponible en preventa desde este miércoles 18 de noviembre.

"Un buen número de amigos han querido poner su voz y su cariño a nuestros temas y hacerlos suyos. Todo ha quedado guardado en un precioso disco llamado De las canciones infinitas", apunta la banda de Baeza (Jaén) en un vídeo publicado en redes para anunciar que el disco ya está disponible para reservar en formato vinilo y CD.

"Gracias por seguir ahí, siempre. ¡Esperamos que lo disfrutéis!", añade el grupo que adelantó este proyecto el pasado 9 de octubre coincidiendo con la publicación del primer adelanto: Puta Vida por Dani Martín.

El cantante madrileño hace suyo este mítico tema y emociona con una versión muy personal, que según dijo significa mucho para él. "Estoy aquí porque ellos me lo pidieron y es el orgullo más grande que siento en mucho tiempo. Con amor hemos llevado Puta vida al lugar que a Paco Salazar y a mí nos pidieron las tripas. Con respeto, hoy, la compartimos", apuntó el cantante al compartir la canción en sus redes sociales.

Dani Martín es uno de los artistas de De las canciones infinitas, en el que participan artistas que ya antes habían versionado a los de Baeza.

Love of Lesbian canta Viento de Cara, un tema que ya ha interpretado en directo; Dani Fernández, que versiona Supersubmarina en su disco Entre las dudas y el azar se anima con Niebla; o Zahara, que hace suya De las dudas infinitas, una canción que interpretó en directo con la banda en un concierto en 2016 en Madrid.

También participan Viva Suecia, Arde Bogotá, Vetusta Morla o Sidonie, la banda catalana que en 2016, tras el terrible accidente de la banda, se unió a La habitación Roja, para cantar Viento de Cara en el Festival Gigante de Guadalajara.

Descubre a continuación todos los artistas del disco y qué canción interprete cada uno.

Las doce canciones del disco homenaje a Supersubmarina