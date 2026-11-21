Una concursante de 'La Voz 2026' gana su Batalla cantando 'Sexo, violencia y llantas' de Rosalía
La Voz 2026 ha celebrado este viernes sus últimas Batallas, donde se han elegido a los concursantes que pasan de fase hacia los Directos. Una de esas voces es la de Marta Salas, quien continúa en el programa gracias a su interpretación de Sexo, violencia y llantas de Rosalía.
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Antena 3 ha emitido el último programa de las Batallas de La Voz 2026, de las que han salido 16 participantes que continúan en el concurso y pasan a la siguiente fase: los Directos. Este viernes, Lola Índigo ha propuesto un reto como parte de las Batallas Cruzadas, donde se ha enfrentado a Melendi.
Charlotte y Marta Salas han sido las concursantes elegidas para defender a sus equipos, respectivamente. Al final, esta segunda se ha llevado la victoria tras uno de los enfrentamientos más potentes de la noche, y todo gracias a su emocionante interpretación de un tema de Rosalía: Sexo, violencia y llantas. Charlotte, su contrincante, ha cantado Million Years Ago de Adele.
Ha sido el público de La Voz 2026 quien ha salvado a Marta Salas para que continúe en el programa y llegue a las Batallas junto a Melendi, quien ha celebrado la actuación de su talent: "Has traspasado. La emoción que desprendes cuando cantas hace que todo dependa de ti", ha dicho.
Una canción sobre dos mundos
Sexo, violencia y llantas es la primera canción de LUX, el aclamado disco de Rosalía que acaba de ser nominado en la categoría Álbum del año en los Grammy. En línea con todo el proyecto, este tema reflexiona sobre dos mundos separados: el terrenal —vinculado con el piano— y el espiritual —relacionado con el violín—.
En la letra, Rosalía se pregunta si es posible "vivir entre los dos" mundos: "En el primero, sexo, violencia y llantas / Deportes de sangre, monedas en gargantas / En el segundo, destellos, palomas y santas / La gracia y el fruto, y el peso de la balanza", canta, diferenciando lo tangible con lo místico.
Letra de 'Sexo, violencia y llantas'
Quién pudiera vivir entre los dos
Primero amar el mundo y luego amar a Dios
Quién pudiera vivir entre los dos
Primero amar el mundo y luego amar a Dios
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Quién pudiera venir de esta tierra
Y entrar en el cielo y volver a la tierra
Que entre la tierra, la tierra y el cielo
Nunca hubiera suelo
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En el primero, sexo, violencia y llantas
Deportes de sangre, monedas en gargantas
En el segundo, destellos, palomas y santas
La gracia y el fruto, y el peso de la balanza
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Quién pudiera vivir entre los dos
Primero amar el mundo y luego amarle a Dios