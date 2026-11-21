Rosalía en los BRIT Awards 2026 | JMEnternational / Getty Images

Antena 3 ha emitido el último programa de las Batallas de La Voz 2026, de las que han salido 16 participantes que continúan en el concurso y pasan a la siguiente fase: los Directos. Este viernes, Lola Índigo ha propuesto un reto como parte de las Batallas Cruzadas, donde se ha enfrentado a Melendi.

Charlotte y Marta Salas han sido las concursantes elegidas para defender a sus equipos, respectivamente. Al final, esta segunda se ha llevado la victoria tras uno de los enfrentamientos más potentes de la noche, y todo gracias a su emocionante interpretación de un tema de Rosalía: Sexo, violencia y llantas. Charlotte, su contrincante, ha cantado Million Years Ago de Adele.

Dos voces arrolladoras y una decisión del público: Marta Salas se impone a Charlotte | Antena 3

Ha sido el público de La Voz 2026 quien ha salvado a Marta Salas para que continúe en el programa y llegue a las Batallas junto a Melendi, quien ha celebrado la actuación de su talent: "Has traspasado. La emoción que desprendes cuando cantas hace que todo dependa de ti", ha dicho.

Una canción sobre dos mundos

Sexo, violencia y llantas es la primera canción de LUX, el aclamado disco de Rosalía que acaba de ser nominado en la categoría Álbum del año en los Grammy. En línea con todo el proyecto, este tema reflexiona sobre dos mundos separados: el terrenal —vinculado con el piano— y el espiritual —relacionado con el violín—.

En la letra, Rosalía se pregunta si es posible "vivir entre los dos" mundos: "En el primero, sexo, violencia y llantas / Deportes de sangre, monedas en gargantas / En el segundo, destellos, palomas y santas / La gracia y el fruto, y el peso de la balanza", canta, diferenciando lo tangible con lo místico.

Letra de 'Sexo, violencia y llantas'

Quién pudiera vivir entre los dos

Primero amar el mundo y luego amar a Dios

Quién pudiera vivir entre los dos

Primero amar el mundo y luego amar a Dios

-

Quién pudiera venir de esta tierra

Y entrar en el cielo y volver a la tierra

Que entre la tierra, la tierra y el cielo

Nunca hubiera suelo

-

En el primero, sexo, violencia y llantas

Deportes de sangre, monedas en gargantas

En el segundo, destellos, palomas y santas

La gracia y el fruto, y el peso de la balanza

-

Quién pudiera vivir entre los dos

Primero amar el mundo y luego amarle a Dios