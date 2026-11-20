Vota en la encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al ganador de la semana | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Seguimos buscando los pueblos más especiales de España y esta semana cinco candidatos buscan hacerse un hueco en la selección de Cuerpos especiales.

Los embajadores rurales de Piqueras del Castillo, Berga, Villanueva de Gumiel, Albuñuelas y Mazalinos han jugado sus cartas y han sacado pecho hablando con Eva Soriano, Nacho García y Lalachus en la sección Pueblos especiales. ¿Cuál debe ganar y entrar en nuestra galería?

El lunes abrimos con Piqueras del Castillo (Cuenca), famoso por su torre de vigilancia mozárabe y por no tener un castillo. El martes le tocó el turno a Berga (Barcelona), que hizo el chiste que Eva y Nacho se tuvieron que contener durante toda la sección.

Villanueva de Gumiel (Burgos) se presentó el miércoles sacando pecho de sus fiestas, incluida de la de la limonada en febrero. El jueves fue el turno de Albuñuelas (Granada), con la ruta de los callejones por el río. Y ya el viernes despedimos la semana con Mazalinos (Ávila), con grandes bosques de castaños y robles.

Cinco candidatos con motivos más que suficientes para ganar aunque solo uno puede hacerlo. ¿Cuál crees que lo merece esta vez? Vota en nuestra encuesta y descubre al ganador el lunes 23 de noviembre a las 09:00 horas.

También puedes participar en el concurso de Cuerpos especiales y presentar a tu pueblo como candidato. Manda un mensaje al 619 441 746 y presume de localidad. ¡El equipo del programa te espera!