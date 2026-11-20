Vota en la encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al ganador de la semana
Abrimos la fase de votaciones. Después de conocer a los candidatos de la semana en Pueblos especiales, llega el momento de votar y elegir al pueblo que merece entrar en la selección rural de Cuerpos especiales. ¿A cuál le das la victoria? Descubre las propuestas y vota.
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
Seguimos buscando los pueblos más especiales de España y esta semana cinco candidatos buscan hacerse un hueco en la selección de Cuerpos especiales.
Los embajadores rurales de Piqueras del Castillo, Berga, Villanueva de Gumiel, Albuñuelas y Mazalinos han jugado sus cartas y han sacado pecho hablando con Eva Soriano, Nacho García y Lalachus en la sección Pueblos especiales. ¿Cuál debe ganar y entrar en nuestra galería?
El lunes abrimos con Piqueras del Castillo (Cuenca), famoso por su torre de vigilancia mozárabe y por no tener un castillo. El martes le tocó el turno a Berga (Barcelona), que hizo el chiste que Eva y Nacho se tuvieron que contener durante toda la sección.
Villanueva de Gumiel (Burgos) se presentó el miércoles sacando pecho de sus fiestas, incluida de la de la limonada en febrero. El jueves fue el turno de Albuñuelas (Granada), con la ruta de los callejones por el río. Y ya el viernes despedimos la semana con Mazalinos (Ávila), con grandes bosques de castaños y robles.
Cinco candidatos con motivos más que suficientes para ganar aunque solo uno puede hacerlo. ¿Cuál crees que lo merece esta vez? Vota en nuestra encuesta y descubre al ganador el lunes 23 de noviembre a las 09:00 horas.
También puedes participar en el concurso de Cuerpos especiales y presentar a tu pueblo como candidato. Manda un mensaje al 619 441 746 y presume de localidad. ¡El equipo del programa te espera!
¿Qué pueblo merece la victoria esta semana en 'Pueblos especiales'?
- 1
Mazalinos (Ávila)
Población - 7 habitantes | Reclamo - los bosques de robles y castaños | Otras cosas típicas - los lazos familiares de los vecinos, su ubicación entre Salamanca y Cáceres, la tranquilidad y las patatas revolconas | Gentilicio - mazalinero y mazalinera
- 2
Berga (Barcelona)
Población - 17.400 habitantes aprox | Reclamo - la Patum de Berga, una fiesta que se celebra durante la semana del Corpus Christi | Otras cosas típicas - el Santuario de Queralt, su situación a un paso de Andorra y a un paso de la playa, el museo del circo, los guisantes negros y las setas | Gentilicio - bergadán y bergadana
- 3
Piqueras del Castillo (Cuenca)
Población - 85 censados (10 habitantes como tal y 200/300 en verano) | Reclamo - la torre de vigilancia mozárabe | Otras cosas típicas - la gente, el bar, la tranquilidad, su papel de guardería de los niños, el aperitivo y el morteruelo | Gentilicio - piquereño y piquereña
- 4
Villanueva de Gumiel (Burgos)
Silvia entró para hablar de la localidad burgalesa, situada cerca de Aranda de Duero (Burgos) y cuya población se quintuplica al llegar el verano. Población - 200 habitantes censados (pero no viven ni 100) | Reclamo - las celebraciones durante todo el año, incluida la fiesta de la limonada de vino en febrero | Otras cosas típicas - la morcilla, el asado... y la revista del pueblo Entrepinares | Gentilicio - villanovense
- 5
Albuñuelas (Granada)
Población - 794 habitante (según el INE) | Reclamo - la ruta de los callejones por el río | Otras cosas típicas - la iglesia, la casa de las conchas y las migas | Gentilicio - albuñelense y albuñolero, -a