Así fue el show de Europa FM para desvelar la identidad de los miembros de 30s40s50s

Tras semanas de incertidumbre y apuestas, el misterio mejor guardado de la historia de la música reciente ha quedado desvelado. Europa FM presentó este miércoles 1 de febrero a los componentes de la misteriosa banda 30s40s50s (Thirties, Forties, Fiveties).

Los músicos David Otero, Bely Basarte y Tato Latorre han puesto por fin cara, voces y música a su nuevo proyecto musical. Son ellos y no Eva Soriano, Víctor Elías y Goyo Jiménez los miembros de un grupo que ha colgado el cartel de Sold Out en Madrid, antes, incluso, de que se conocieran sus identidades.

[[H3:Componer, grabar, jugar… divertirse]]

David, Bely y Tato son tres amigos que se encuentran en diferentes etapas de sus vidas a los que les une un objetivo: crear música por el simple hecho de crear. Componer, grabar, jugar y explorar sonidos sin pensar ni en quiénes les escucharán después ni en cómo lo harán, sin saber siquiera si algún día el resultado de 12 días de proceso creativo saldrá a la luz.

De estos 12 días de experimentación juntos surgen 12 temas que provocan el inexorable nacimiento de los 30s40s50s. Se inspiran en los años 90 y esto los lleva a mezclar guitarras eléctricas y distorsión con sintes y programación de lo más actuales. Un sonido fresco que nos adentra en un viaje que va desde Nirvana hasta Bowie, pasando por Garbage, Paramore o Radiohead.

El videoclip de NONONONO, primer single de 30s40s50s.

David Otero

Fue uno de los dos principales miembros (como compositor y guitarrista) de una de las bandas españolas de Pop más relevantes del siglo XXI: El Canto del Loco (seis álbumes publicados, más de un millón de discos vendidos y números premios obtenidos, entre los cuales destaca un MTV Europe Award a Mejor Álbum Español).

En su primera etapa en solitario como El Pescao publica un total de tres discos —Nada Lógico (2019), Un viaje nada lógico (2011) y Ultramar (2014)—, logrando el certificado de Disco de Oro y situándose en el Top5 de la Lista de Ventas.

Después de esto y en su inquietud intrínseca de buscar nuevos caminos, David Otero preparó un nuevo álbum abandonando su alias El Pescao dando un paso adelante en su carrera y tomando como nombre artístico David Otero. Aprovechado esta ocasión para volver a Sony Music Spain para publicar este disco.

David Otero explica que "cuando menos te lo esperas aparece lo que más necesitas". "Yo necesitaba libertad para crear, para sentir de una forma que creía olvidada y volver a compartir la magia de llevar las ideas hasta quién sabe dónde. Todo empezó como una locura sin sentido, como un camino que aún no se ha pisado, que no existe, y en el que vamos con un machete cortando lianas entre tanta fauna por explorar, a través del que hemos llegado a nuestra particular ciudad perdida", apunta sobre el proyecto.

Bely Basarte

La cantante, compositora y guitarrista madrileña es pop policromático, de muchos colores. Con canciones honestas e influencias punk, rock y rnb. Con una carrera afianzada y un público fiel en España y Latinoamérica. Los números también la respaldan.

Más de 300 mil oyentes mensuales en Spotify, 520 mil en YouTube y 202 mil seguidores en Instagram.

En 2023 llega una nueva era para Bely Basarte. Nuevas canciones, nuevo sonido, nueva etapa, nuevos retos, nuevo directo, misma esencia, nueva Bely.

“Para mí este proyecto es como un viaje con amigos. Siento que mi banda no busca un destino, su fin es recorrer el camino juntos y ver adónde nos llevan. Si no nos hace disfrutar, cambiamos de ruta. Esta aventura es una vía de escape y creo que hemos plasmado en estas canciones lo libres que nos hace sentir cada una de ellas”, asegura Bely Basarte.

Tato Latorre

Tato Latorre es productor y multiinstrumentistas. Lleva 30 años a caballo entre Madrid y Barcelona compaginando giras y producciones. Ha trabajado con artistas como Orozco, Maldita Nerea, Efecto Pasillo, Dani Fernández, Funambulista, David Otero, Vanesa Martin, Beret entre otros.

Posee dos estudios: La Sucursal Madrid y La Sucursal Barcelona donde realiza sus producciones. Tiene numerosos discos de platino y oro, números uno en radio, premios Dial, Cuarenta, Ondas y nominación a los grammy latinos.

Latorre siente que “30s40s50s es una liberación, una oda al primer instante, a la improvisación y al boceto de la primera impresión; esa que siempre nos hace decidir en la vida si sí o si no”.