Setlist de Morat para sus conciertos en Madrid: todas las canciones, en orden | Agencia EFE

Tras sus sonados conciertos en Barcelona, Pamplona, Valencia y Sevilla, la banda Morat desembarca en la capital para ofrecer cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid.

Durante los días 27, 28, 30 y 31, los colombianos monopolizan la actividad del espacio madrileño con su gira Ya es mañana Tour, con la que presentan sobre el escenario las canciones de su quinto álbum y una repaso por toda su carrera.

Una ocasión ideal para desatar las emociones al ritmo de himnos como Cuando nadie ve, Cómo te atreves, No se va, Besos en guerra, además de sus recientes Me Mata o el inédito Vuelo directo.

Una vez confirmado el setlist de Morat en España tras su primer concierto en Barcelona, repasa los temas del repertorio que ha preparado el grupo para nuestro país.

El setlist de los conciertos de la gira 'Ya es mañana' de Morat en Madrid