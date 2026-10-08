Así suena el adelanto de 'La Falda', la nueva canción de Judeline con Rossy de Palma en el videoclip

Judeline está viviendo el mejor momento de su carrera. El pasado 29 de agosto, la cantante de 23 años se convirtió en la primera artista española femenina en liderar la lista global de Spotify con las canciones más escuchadas a diario. Lo consiguió con BbY WOW, su colaboración con Karol G y Ruswosky que sigue sonando por todo el mundo. No conforme con eso, la jerezana también está dando que hablar por su cameo en La bola negra, la aclamada película de Los Javis donde también interpreta una versión del pasodoble militar Soldadito español.

Bajo este contexto, Judeline se prepara para publicar su nueva canción este viernes 9 de octubre. Se titula La Falda y el videoclip cuenta con las apariciones de Diego Calva, Rossy de Palma, Javier Lomas y los bailaores Anita Martin y Lucia 'La Flaca'. Como adelanto, la cantante ha compartido 47 segundos del vídeo, donde también se escucha la primera parte de la canción.

"Ponme la mano por debajo de la falda / Hace lo que quiero porque sé lo que le encanta / Dame boca'íto, que se me quede la marca / Pruébame un poquito, dame de еso que me falta", dice el estribillo, demostrando que la canción apuesta por la sensualidad y el deseo.

La Falda se transforma entre la primera estrofa y el primer estribillo, pues la atmosférica voz de Judeline pasa a una producción potente. La portada single está configurada por una pintura de una enorme falda en la que se observan unos pies arrastrándose bajo la misma.

Letra del adelanto de 'La Falda'

Hoy el sol se esconderá

Noto el pulso acelerar

Después de hacerle llegar

En mis brazos dormirá

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Ponme la mano por debajo de la falda

Hace lo que quiero porque sé lo que le encanta

Dame boca'íto, que se me quede la marca

Pruébame un poquito, dame de еso que me falta

Ponme la mano por dеbajo de la falda

Hace lo que quiero porque sé lo que le encanta

Dame boca'íto, que se me quede la marca

Pruébame un poquito, dame de eso que me falta