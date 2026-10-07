Letra y significado de 'Soldadito español', el pasodoble militar que versiona Judeline en 'La bola negra'

La bola negra incluye una versión de un pasodoble que se queda grabada en la memoria de los espectadores después de ver la película: Soldadito español. Se trata de una marcha militar de 1927 compuesta por Jacinto Guerrero con letra de Pedro Muñoz Seca, quien habría escrito el tema en apenas una hora —según su nieto, Alfonso Ussía—.

La canción pertenece a la revista musical española La orgía dorada, que se estrenó el 23 de marzo de 1928 en Madrid. Así, Soldadito español sería un homenaje a los soldados españoles que participaron en la Guerra de Cuba (1895-1898) o la guerra del Rif (1909-1927). El tema sonó en desfiles castrenses y poco a poco se hizo popular en bailes y celebraciones festival. Durante el franquismo, Marujita Díaz hizo su propia versión "de tono alegre, lúdico y de marcado orgullo por nuestros soldados", según apunta La Razón.

De marcha militar a canto antibelicista

Sin embargo, el significado de Soldadito español cambia radicalmente en la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, pues el orgullo patriótico se sustituye por una sensación de pérdida. En La bola negra, la canción adquiere un tono melancólico en sintonía con el marcado propósito antibelicista de la trama de 1937, protagonizada por Sebastián (Guitarricadelafuente) —un joven trompetista que se ve obligado a ingresar al bando nacional para sobrevivir durante la Guerra Civil—.

La cantante jerezana Judeline, que hace un cameo en La bola negra, es la encargada de poner voz a esta hipnótica versión. Lo que suena en la primera secuencia de la película es el estribillo: "Soldadito español / Soldadito valiente / El orgullo del sol / Es besarte la frente / La victoria fue tuya / Porque así lo esperaba / Cuando muerta de pena / A la virgen rezaba / Tu novia morena". También se puede escuchar en el teaser de La bola negra.

Letra completa de 'Soldadito español'

Al sonar de los tambores

Y al compás del tarari

No hay un mozo que se precie

Que no sienta un algo aquí

Aquí llegan esos mozos

Del formado pelotón

La esperanza de la patria

De un valiente corazón

-

Soldadito español

Soldadito valiente

El orgullo del sol

Es besarte la frente

La victoria fue tuya

Porque así lo esperaba

Cuando muerta de pena

A la virgen rezaba

Tu novia morena

-

Aquí llegan esos mozos

Del formado pelotón

La esperanza de la patria

De un valiente corazón

-

Soldadito español

Soldadito valiente

El orgullo del sol

Es besarte la frente

La victoria fue tuya

Porque así lo esperaba

Cuando muerta de pena

A la virgen rezaba

Tu novia morena

-

Tu novia morena

Tu novia morena