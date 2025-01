Así suena 'Angelito', la canción donde Bad Gyal hace cantar en catalán a Trueno

Bad Gyal y Trueno se unen para Angelito, su esperada colaboración musical donde la catalana y el popular rapero argentino huyen juntos a la playa, tal y como muestra el videoclip grabado en Miami (Estados Unidos) y lleno de flow. Ella, con un top rojo con el título de la canción escrito; él, con una camiseta negra de tirantes.

La canción, que llega después de otra colaboración entre Bad Gyal y Sebastián Yatra, está producida por Tatool y SHB. Así, entre la española y el argentino han conseguido convertir Angelito en un puente entre Barcelona y Buenos Aires.

Su letra, en línea con el videoclip y el particular estilo de Bad Gyal, propone una historia sensual: "Yo tu angelito, me pongo a volar / Quemando como si fuera rasta / Se te notan ganas de hacerme disfrutar / De mirarme tú no te cansas", cantan.

Pero, entre todos los versos, hay uno que ha llamado particularmente la atención del público: "Té algo diferent, té algo especial (Yes, sir)". Se trata de unas palabras en catalán (en español, significan "tiene algo diferente, tiene algo especial") que el rapero argentino pronuncia durante el estribillo.

Letra de 'Angelito', la colaboración de Bad Gyal y Trueno

Baby girl

Tengo una historia pa' contarte, pero que yo solo sé

Let me know

Dime si hay amor de tu parte, no soy lo que conocés

Bebé, no diré nada

De la ciudad yo escapaba

Aquí en la isla relajada

Yo lo enrolaba, él me besaba

-

Yo tu angelito, me pongo a volar

Quemando como si fuera rasta

Se te notan ganas de hacerme disfrutar

De mirarme tú no te cansas

Ven, ven, ven, mai

Ven, nadie toca a mi gyal

Ella quiere un real love gangsta

Té algo diferent, té algo especial

Pa' mirarte a vos no me cansa'

-

Aunque el reloj tarde

Tengo love para vos, mami, so' arte

Tiene un don, prende un blunt, ya ni comparte

Mami, yo tengo una historia para contarte

Pero es de a do', mami, sos parte

Con poquito puedo enamorarte

Cuando te vi tu actitud, me gustaste

Bailando no evito pegarme

Con los demás no logro conectarme

-

Yo tu angelito, me pongo a volar

Quemando como si fuera rasta

Se te notan ganas de hacerme disfrutar

De mirarme tú no te cansas

Ven, ven, ven, mai

Ven, nadie toca a mi gyal

Ella quiere un real love gangsta

Té algo diferent, té algo especial (Rrah)

Pa' mirarte a vos no me cansa' (Yeah)

-

Fue perfecto desde que me probaste

Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

(Hoy voy a buscarte, baby girl)

Después de eso querías segunda parte

Y yo no quería idealizarte

Estábamo' de party por Jamaica (Yeah)

Todos bailan (Ah)

Mucho whisky, muchos blone', nada cambia

La gente pide ploh-ploh, pide fyah, ah

Yo llego, te doy un beso, mami, no hay má'

-

Yo tu angelito, me pongo a volar

Quemando como si fuera rasta (Yes, sir)

Se te notan ganas de hacerme disfrutar

De mirarme tú no te cansas (Ey)

Ven, ven, ven, mai

Ven, nadie toca a mi gyal

Ella quiere un real love gangsta (Soy tu real love gangsta)

Té algo diferent, té algo especial (Yes, sir)

Pa' mirarte a vos no me cansa'

-

TR1, ma, Bad Gyal

¿Cómo dice, pai?

-

Fuente: Genius