Así suena 'Lo arriesgo todo', la primera canción en español de Bruno Mars

Bruno Mars se atreve con el español en Lo arriesgo todo. El cantante y compositor estadounidense, que llega a España en julio con The Romantic Tour, ha decidido lanzar una nueva versión de su éxito Risk It All. El artista abraza sus raíces latinas y conecta de manera íntima con el público hispanohablante.

Madrid12/05/2026 12:15

Lo habíamos escuchado cantar en español pero nunca hasta ahora había lanzado un tema propio en este idioma. Bruno Mars acaba de estrenar Lo Arriesgo Todo, una versión de su reciente éxito Risk It All.

El cantante y compositor estadounidense, al que escuchamos versionar Just The Way You Are en el evento benéfico One Voice: Somos Live! de 2017, ha decidido abrazar sus raíces latinas y acercarse al público hispanohablante con este tema que adquiere una nueva dimensión.

La pasión de la letra y la melodía se amplifican gracias a la riqueza del idioma mostrándose mucho más romántica y cercana al público latino.

Bruno Mars habla de jugárselo todo por amor sin miedo a perder. No hay límites cuando se trata de acercarse a la persona amada. "Pídeme la Luna | Yo aprendo a volar | Por tu amor, no hay montaña | Que no pueda escalar", canta el hawaiano en este tema que mezcla suaves ritmos de R&B, guitarras acústicas y una letra llena de emoción.

El lanzamiento se produce en pleno The Romantic Tour 2026, la gira de Bruno Mars que llegará a España en el mes de julio. Los días 10 y 11 de julio estará en el estadio Metropolitano de Madrid y ya no quedan entradas para disfrutar de su show en directo. El cartel de SOLD OUT se colgó el mismo día en que se abrieron las taquillas virtuales.

La letra de 'Lo arriesgo todo' de Bruno Mars

Yo, por tener tu corazón

La estrella más lejana, te la doy

Haré todo, todo lo que pidas tú

Pídeme la Luna

Yo aprendo a volar

Por tu amor, no hay montaña

Que no pueda escalar

Es loco, pero sí

Yo te quiero así

Lo arriesgo todo por ti

Tomar tu mano, hacerte mía

Quiero ser solo yo el hombre de tu vida

Yo haré todo, todo lo que pidas tú, uh

Sobre fuego, caminar

Para a tu lado estar

Tu corazón herido

Lo puedo curar

Es loco, pero sí

Yo te quiero así

Lo arriesgo todo por ti

Cruzaría todo el mar para abrazarte

Doy mi vida solo por besarte

Yo no voy a parar hasta demostrar

Que te puedo amar

Pídeme la Luna

Yo aprendo a volar

Por tu amor, no hay montaña

Que no pueda escalar

Es loco, pero sí

Yo te quiero así

Lo arriesgo todo por ti

Es loco, pero sí

Yo te quiero así

Lo arriesgo todo por ti