Así suena 'Lo arriesgo todo', la primera canción en español de Bruno Mars
Bruno Mars se atreve con el español en Lo arriesgo todo. El cantante y compositor estadounidense, que llega a España en julio con The Romantic Tour, ha decidido lanzar una nueva versión de su éxito Risk It All. El artista abraza sus raíces latinas y conecta de manera íntima con el público hispanohablante.
Lo habíamos escuchado cantar en español pero nunca hasta ahora había lanzado un tema propio en este idioma. Bruno Mars acaba de estrenar Lo Arriesgo Todo, una versión de su reciente éxito Risk It All.
El cantante y compositor estadounidense, al que escuchamos versionar Just The Way You Are en el evento benéfico One Voice: Somos Live! de 2017, ha decidido abrazar sus raíces latinas y acercarse al público hispanohablante con este tema que adquiere una nueva dimensión.
La pasión de la letra y la melodía se amplifican gracias a la riqueza del idioma mostrándose mucho más romántica y cercana al público latino.
Bruno Mars habla de jugárselo todo por amor sin miedo a perder. No hay límites cuando se trata de acercarse a la persona amada. "Pídeme la Luna | Yo aprendo a volar | Por tu amor, no hay montaña | Que no pueda escalar", canta el hawaiano en este tema que mezcla suaves ritmos de R&B, guitarras acústicas y una letra llena de emoción.
El lanzamiento se produce en pleno The Romantic Tour 2026, la gira de Bruno Mars que llegará a España en el mes de julio. Los días 10 y 11 de julio estará en el estadio Metropolitano de Madrid y ya no quedan entradas para disfrutar de su show en directo. El cartel de SOLD OUT se colgó el mismo día en que se abrieron las taquillas virtuales.
La letra de 'Lo arriesgo todo' de Bruno Mars
Yo, por tener tu corazón
La estrella más lejana, te la doy
Haré todo, todo lo que pidas tú
Pídeme la Luna
Yo aprendo a volar
Por tu amor, no hay montaña
Que no pueda escalar
Es loco, pero sí
Yo te quiero así
Lo arriesgo todo por ti
Tomar tu mano, hacerte mía
Quiero ser solo yo el hombre de tu vida
Yo haré todo, todo lo que pidas tú, uh
Sobre fuego, caminar
Para a tu lado estar
Tu corazón herido
Lo puedo curar
Es loco, pero sí
Yo te quiero así
Lo arriesgo todo por ti
Cruzaría todo el mar para abrazarte
Doy mi vida solo por besarte
Yo no voy a parar hasta demostrar
Que te puedo amar
Pídeme la Luna
Yo aprendo a volar
Por tu amor, no hay montaña
Que no pueda escalar
Es loco, pero sí
Yo te quiero así
Lo arriesgo todo por ti
Es loco, pero sí
Yo te quiero así
Lo arriesgo todo por ti