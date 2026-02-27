Bruno Mars estrena su esperado cuarto álbum de estudio 'The Romantic'

Después de diez años desde el lanzamiento de 24K Magic, Bruno Mars nos trae por fin su esperado cuarto disco, The Romantic, un trabajo íntimo y sofisticado que reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes del pop contemporáneo.

El álbum, compuesto por nueve canciones, llega precedido por el éxito I Just Might, una canción funk-disco que cautivó a su público y lleva semanas liderando listas. Además, este tema supuso el décimo número uno de la carrera de Mars, un hito que consolida su legado como uno de los artistas más exitosos de su generación.

Con The Romantic, Bruno Mars ofrece una colección elegante y emocional que combina romanticismo clásico, influencias latinas y una producción contemporánea impecable, reafirmando su capacidad única para conectar con audiencias globales y crear himnos atemporales.

Los grandes temas del disco

Risk it all, el tema que abre el álbum, presenta trompetas con matices cercanos al mariachi y arreglos de cuerdas de estilo balada, creando una atmósfera emotiva con aires latinos. Con versos como “I would run through a fire / Just to be by your side”, la canción se posiciona como la balada más tierna y dramática de su carrera.

Otro de los momentos más destacados del álbum se encuentra Cha Cha Cha, una canción con influencias latinas que incorpora una elegante interpretación del éxito de 2003 Slow Motion, aportando un toque nostálgico con una producción moderna y refinada.