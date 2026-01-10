Bruno Mars, el 'hitmaker' que apunta a dominar el 2026

La discografía de Bruno Mars está llena de éxitos, y no es una exageración. Desde el lanzamiento de su primer álbum en 2010, el ganador de 15 premios Grammy se ha consagrado como uno de los mayores hitmakers de la música internacional; es decir, tiene la capacidad innata de crear canciones que consiguen convertirse en himnos globales.

A pesar de solo tener cuatro discos en el mercado —tres en solitario y uno en colaboración con Anderson .Paak—, el de Hawái acumula a sus espaldas una larga lista de composiciones ampliamente conocidas que le sitúan como uno de los artistas más escuchados actualmente. Sobre sus mayores éxitos hablamos en este artículo, ¡y seguro que los conoces todas!

Su nuevo propósito: liderar el 2026

Bruno Mars ha empezado el año con un objetivo claro: ser el autor del primer gran éxito musical del 2026. Y todo apunta a que lo conseguirá gracias a I Just Might, el primer sencillo del que será su primer álbum en solitario tras diez años: The Romantic, que verá la luz el próximo 27 de febrero.

La canción es un tema de ritmo ochentero que busca hacer bailar a todos los oyentes, un tema romántico y de buen rollo al estilo del Bruno Mars más clásico. "Hey, Sr. DJ / Pon una canción para esta linda señorita / Porque si baila igual de bien como se ve ahora / Puede que, puede que simplemente la haga mía", dice el estribillo, traducido al español.

Para propulsar su próximo disco, el artista ha anunciado una gira mundial que pasará por España el 20 de julio de 2026, día de su concierto en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Será su primer espectáculo en el país tras ocho años, lo que demuestra que Bruno Mars vuelve con ambición.

Siete canciones de una carrera llena de éxitos

Por su capacidad de generar éxitos, la prestigiosa revista Billboard nombró a Bruno Mars como una de las mayores estrellas del pop durante el siglo XXI. En concreto, le colocó en el vigésimo puesto de su lista: "Al acumular éxitos y posiciones en las listas de pop y R&B a ambos lados del Atlántico, Mars estableció una base sólida para una de las carreras masculinas más impresionantes del pop en este siglo".

Tras iniciarse en la música como productor, el estadounidense publicó en 2010 el primer sencillo de su álbum debut, Doo-Wops & Hooligans. Esa canción es Just the Way You Are, nada más y nada menos. Es imposible leer su estribillo sin cantarlo: "When I see your face / There's not a thing that I would change / 'Cause you're amazing / Just the way you are", dice este himno sobre

Con su segundo álbum en 2012, Unorthodox Jukebox, Bruno Mars volvió a revolucionar la industria musical con dos éxitos atemporales. Uno de ellos es Locked Out Of Heaven, un tema pop rock con toques funk sobre la intensidad del amor: "'Cause you make me feel like / I've been locked outta heaven / For too long", dice el estribillo.

Otro hit del disco fue When I Was Your Man, una balada a piano sobre todo lo que debería haber hecho por un amor ya pasado: "That I should've bought you flowers / And held your hand / Shoulda gave you all my hours / When I had the chance", canta Bruno Mars en un estribillo que inspiró el mayor éxito reciente de Miley Cyrus: Flowers (2023).

Cuatro años después llegaría That's What I Like, el segundo sencillo de su álbum 24K Magic (2016). Esta composición de R&B suma casi dos mil millones y medio de visualizaciones en YouTube destaca por la extensión de su letra y un estribillo pegadizo: "Lucky for you, that's what I like, that's what I like", dice este canto a la opulencia y al amor.

Hubo que esperar cinco años hasta el siguiente álbum de Bruno Mars, que esta vez llegó en colaboración del estadounidense Anderson .Paak bajo su dúo Silk Sonic. El disco, An Evening with Silk Sonic (2021), mezcla R&B, soul, funk, hip-hop y pop, y cuenta con otro éxito indiscutible: Leave the Door Open, que consiguió cuatro premios Grammy en 2022.

Parece que Bruno Mars se aficionó a las colaboraciones, y en 2024 publicó dos temas que volverían a arrasar en radios y plataformas de streaming. Una de ellas es Die With a Smile, su fusión con Lady Gaga donde ambos reflexionan sobre un amor sincero y apasionado. "If the world was ending / I'd wanna be next to you", cantan en el estribillo.

Un éxito igual de incontestable consiguió APT., la divertida y pegadiza colaboración de Bruno Mars y ROSÉ. La cantante surcoreana-neozelandesa, conocida por ser miembro del grupo de K-pop BLACKPINK, quiso contar con el estadounidense para crear un himno pop de alcalce global, y lo consiguió.

¿Conocías las siete canciones?