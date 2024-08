Así suena 'Why why why', el primer adelanto del nuevo disco de Shawn Mendes

Shawn Mendes ha pasado duros problemas de salud mental, pero está listo para regresar a la música por todo lo alto con su nuevo disco Shawn , que saldrá el 18 de octubre. El artista ha adelantado el lanzamiento de Why why why , uno de sus singles, y ha compartido un fragmento en redes sociales.

Shawn Mendes se despidió en 2022 de los escenarios para cuidar su salud mental.

Dos años después, el artista ha anunciado el lanzamiento de Shawn, su próximo disco, que saldrá a la venta el 18 de octubre. Se trata de un proyecto íntimo y personal que, como él mismo ha dicho, le ha servido "como medicina". "Estar aquí ahora mismo con 12 hermosas canciones terminadas se siente como un regalo", ha escrito en sus redes sociales.

Sus fans no deberán esperar dos meses para poder escuchar como suena el nuevo álbum del cantante, ya que dos de sus singles verán la luz este 8 de agosto para celebrar su cumpleaños: Why why why e Isn't that enough.

En sus redes sociales, Shawn Mendes ha compartido un pequeño fragmento de la primera de ellas. Se trata de un tema con influencias country donde habla de los problemas de salud mental que ha atravesado estos años: 'Aquí estoy cantando canciones de nuevo', dice.

El tracklist completo de 'Shawn'

El nuevo disco de Shawn Mendes está formado por doce canciones, aunque todavía no se sabe si hay alguna colaboración en él: