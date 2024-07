Shawn Mendes pone fecha de estreno a 'Shawn', su quinto disco de estudio

"Necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidar de mí mismo y de mi salud mental, primero y principalmente". Estas fueron las palabras con la que Shawn Mendes se despedía de la música y su gira a mediados de 2022

Han pasado dos años y el cantante ha logrado recuperarse para volver a la música, así que ha anunciado su regreso artístico con su quinto disco de estudio, Shawn, un proyecto íntimo que llegará cuatro años más tarde de su anterior álbum Wonder (2020).

"La música realmente puede ser medicina. Hace 2 años sentí que no tenía ni idea de quién era yo. Hace un año no podía entrar en un estudio sin caer en pánico total. Así que estar aquí ahora mismo con 12 hermosas canciones terminadas se siente como un regalo", ha escrito el estadounidense en Instagram.

El nuevo disco se estrena el próximo 18 de octubre, aunque para celebrar su cumpleaños, lanzará dos de sus canciones -Why Why Why e Isn't That Enough- el 8 de agosto.

El tracklist completo de 'Shawn'

El nuevo disco de Shawn Mendes está formado por doce canciones, aunque todavía no se sabe si hay alguna colaboración en él: