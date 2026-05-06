Así suenan las dos primeras canciones del próximo disco de The Rolling Stones, 'Foreign Tongues'

The Rolling Stones para el lanzamiento de 'Foeign Tongues' en Nueva York | X: @RollingStones

Los Rolling Stones están de vuelta y lo hacen con un nuevo disco bajo el brazo, después de casi tres años desde el estreno de Hackney Diamonds.

Bajo el nombre de Foreign Tongues, el disco contendrá un total de 14 temas y contendrá colaboraciones con Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

El disco además contendrá algunas de las últimas grabaciones del batería Charlie Watts antes de su fallecimiento en 2021.

Sobre su grabación, la banda ha revelado que se grabó en tiempo récord, concretamente en menos de un mes. Para ello, acudieron a los estudios de Metropolis y volvieron a confiar en el productor ganador del Grammy Andrew Watt, responsable de Hackney Diamonds.

Su lanzamiento está previsto para el 10 de julio de 2026, aunque se espera que estrenen algún adelanto más antes de esa fecha.

'Rough and Twisted'

A pesar de ser un nuevo lanzamiento, lo cierto es que algunas personas ya habían podido escuchar Rough and Twisted previamente. El tema fue distribuído a fans y coleccionistas en un vinilo con el nombreThe Cockroaches, un lanzamiento misterioso que desconcertó a sus fans.

Sin embargo, este tema ya abrió la puerta a lo que está por venir, con un sonido afilado de guitarras, el estilo rock que siempre les ha caracterizado y la experimentación de nuevos matices.

En la letra, Mick Jagger canta sobre una búsqueda de un lugar deseado, a pesar de que todo lo que hicieron fue llevarle a un lugar horroso, todo ello utlizado como metáfora para una relación amorosa.

'In the Stars'

En cambio, esta es la primera vez que escuchamos In the Stars, un tema con una base más suave y coros melódicos.

La letra nos habla del destino, el cual se concibe como inevitable, tanto en relación con las buenas que están por llegar como en relación con las malas.