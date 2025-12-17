Qué le pasa a Keith Richards: la enfermedad que ha motivado la cancelación de la gira de The Rolling Stones

A punto de cumplir 82 años, el guitarrista Keith Richards no está preparado para seguir el ritmo que marca un tour internacional.

Así lo cuentan fuentes cercanas al músico británico que han asegurado a la revista Variety que esto ha llevado a The Rolling Stones a cancelar sus planes musicales previstos para 2026.

Sus Satánicas Majestades tenían previsto salir de gira por Reino Unido y Europa pero finalmente no lo van a hacer. "Keith dijo que no creía poder comprometerse y que no le apetecía una gran gira por estadios durante más de cuatro meses”, han contado sobre el guitarrista diagnosticado de artritis desde hace años.

El eterno compañero de Mick Jagger habló por primera vez de su enfermedad en 2023 durante una entrevista con el medio británico BBC. "No tengo ningún dolor, es una especie de versión benigna". aseguró el músico, que reconoció entonces que sí había disminuido un poco el ritmo. "Probablemente se deba más a la edad", señaló.

El músico, que no manifestó cuándo recibió el diagnóstico, contó además que la enfermedad le descubrió algo interesante. "Cuando pienso ‘ya no puedo hacer eso como antes’, la guitarra me muestra que hay otra manera de hacerlo. Algún dedo se mueve un espacio diferente y se abre una puerta completamente nueva", señaló sobre su nueva forma de tocar.

"Siempre estás aprendiendo. Nunca sales de la escuela, amigo", dijo el músico cuyas manos muestran signos de este deterioro.