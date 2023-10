Así se ha vivido el estreno de la película de The Eras Tour de Taylor Swift en España: un fenómeno casi religioso

Taylor Swift en 'The Eras Tour' | Getty Images

El viernes 13 de octubre los cines de medio mundo han estrenado la película de The Eras Tour, una cinta de tres horas que recoge un show casi al completo deTaylor Swift.

Fue rodada durante los conciertos que tuvieron lugar en el SoFi Stadium de Los Angeles, su última parada de la etapa estadounidense, donde actuó en seis ocasiones y anunció 1989 Taylor’s Version.

En la capital española las swifties han vivido una experiencia mágica y casi religiosa en el estreno de esta película que ha permitido a los fans que no consiguieron entrada para ver a la reina de pop estadounidense vivir casi en primera persona el fenómeno Eras Tour.

Personas de todas las edades y sexos se agrupaban en las colas de los cines para hacerse con el combo especial de Taylor compuesto por un vaso y un cubo de palomitas de las eras de la cantante, emulando el póster de la gira, y pese a no ser nada barato (20 euros cada menú) no faltaba una sola persona con su merchandising en la mano camino de la sala.

Tampoco han faltado outfits inspirados en la película y friendship bracelets en las muñecas de los fanáticos de Miss Americana, un fenómeno que ha traspasado todas las fronteras posibles.

La sala de cine esperaba ansiosa el comienzo del show, que ha tenido su propia cuenta atrás incluida, por supuesto desde el número 13, cifra icónica en el Universo Taylor.

Han sido tres horas de emoción, risas, gritos, bailes y alguna que otra lágrima donde los fans de Taylor Swift han podido ver el exitoso concierto de la cantate con todo lujo de detalles: desde cada piedrecita de sus bodies, pasado por coreografías y escenas nunca vistas en redes sociales, a efectos especiales o la inmensidad de su show.

Una producción capaz de hacerte llorar de la emoción y acto seguido disfrutar dándolo todo: mientras que las canciones de álbumes como Folklore y Evermore se han cantado sentadas dede el asiento, 1989 o Midnights se han convertido en toda una fiesta. No ha sido hasta Shake It Off cuando los fanáticos han tomado la sala como si de una discoteca se tratase.

Los swifties se ha esperado con ilusión hasta los créditos finales, donde la mastermind lo tenía todo pensado: las palabras y frases estaban formadas con pulseras de la amistad.