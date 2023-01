'Back to black': las primeras imágenes del biopic de Amy Winehouse

Comienza el rodaje de Back to black , el biopic sobre Amy Winehouse. Se han difundido las primeras imágenes de Marisa Abela , la actriz escogida para interpretar a la cantante, caracterizada como ella.

Esta semana comienza el rodaje de Back to black, el biopic de Amy Winehouse. Dirigida por Sam Taylor-Johnson (Cincuenta sombras de Grey), todavía no tiene fecha de estreno, aunque sí se pueden ver las primeras imágenes de Marisa Abela, la actriz escogida para interpretar a la cantante, caracterizada como ella.

Según ha adelantado la productora, el objetivo de esta película es analizar "la extraordinaria genialidad, creatividad y honestidad de Amy, que marcó todo lo que hizo". "Un viaje que la llevó de la locura y el color de la Camden High Street de los 90 a la adoración mundial. Back to Black realizará este viaje desde detrás del espejo para ver lo que Amy vio, para sentir lo que ella sintió", han añadido.

La sinopsis de 'Black to black'

La propia directora ha revelado el motivo por el que quiere hacer esta película: se siente muy unida a la cantante: "Mi conexión con Amy empezó cuando salí de la universidad y andaba por el creativo barrio londinense de Camden. Conseguí un trabajo en el legendario KOKO CLUB y todavía puedo respirar cada puesto del mercado, cada tienda vintage y cada calle... Unos años más tarde, Amy escribió sus canciones de una honestidad abrasadora mientras vivía en Camden".

"La vi actuar por primera vez en un concurso de talentos en el Ronnie Scott's Jazz Club del Soho y enseguida me di cuenta de que no era sólo ‘talento’... era un genio. Como cineasta, no se puede pedir más", ha confesado Taylor-Johnson.

¿Qué te parece la caracterización de la actriz como Amy Winehouse? Todavía no se han difundido imágenes sobre el rodaje, aunque no tardarán en aparecer por las redes sociales.