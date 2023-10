Bad Bunny repasa sus grandes éxitos en su actuación en los Premios Billboard de la Música Latina 2023

Bad Bunny calentó (literal) la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2023 celebrada este jueves 5 de octubre en Miami. El cantante puertorriqueño, que se alzó con el premio Artista del Año, entre otros galardones, protagonizó uno de los números más aplaudidos de la ceremonia que empezó poniendo fuego sobre el escenario.

La presentación del conejo malo, que se prolongó algo más de ocho minutos, marcó su retorno a unos premios en español después de cuatro años de ausencia. No lo hacía desde 2019 cuando participó en los Grammy Latinos junto a Ricky Martin y Residente.

El puertorriqueño, que apareció sobre el escenario con peto vaquero, camiseta blanca y gorra, empezó cantando Moscow Mule y rápido el público le mostró su entrega coreando la letra de la canción. Ocurrió lo mismo cuando se bajó del escenario para saludar al público, entre los que estaba el Grupo Frontera, y bailar con el público.

Al remix de Bad Bunny le siguieron sus éxitos Tití Me Preguntó, La Neverita, Me Porto Bonito y WHERE SHE GOES. La última canción de su presentación fue la recién presentada Un preview, que estrenó el pasado 26 de septiembre.

Bad Bunny obtuvo un total de siete premios durante la gala, dos de ellos para la canción Tití me preguntó. Estos son sus reconocimientos.

Artista del año

Gira del año

Global 200 Artista Latino del Año

Canción del Año, Ventas: Tití me preguntó

Top Latin Albums Artista del Año, Masculino

Artista Latin Rhythm del Año, Solista

Canción Latin Rhythm del Año: Tití me preguntó

La gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2023 fue la gran noche de Peso Pluma, que recibió ocho premios. Karol G se convirtió en la artista femenina con más reconocimientos y Manuel Turizo logró tres con su canción La Bachata.